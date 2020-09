Premiér sa na tlačovke rozohnil: Ostré slová! Neodpustil si ani vulgarizmus

Premiér kritizoval v piatok na tlačovej konferencii nezodpovednosť ľudí.

Predseda vlády Igor Matovič uviedol, že nezodpovednosť ľudí, ktorí ignorujú fakt, že ide o smrtiaci vírus, vedie k tomu, že v najbližších dňoch opatrenia uberú zo slobody. "Keď si porovnáte nárast počtu prípadov za posledných sedem dní s predošlými siedmimi dňami, je to 79 %. Ak takto pôjdeme ďalej, o dva týždne bude denný priemer prípadov 800. Chceme takto dopadnúť?" pýta sa premiér.

"Tretina ľudí doslova se*ie, s prepáčením, na opatrenia. Ak máte Boha pri sebe, začnite sa správať zodpovedne," rozohnil sa. "Ak nechceme stovky mŕtvych a tisícky trvalo postihnutých po Covide, musíme nasadiť ťažké ochranné opatrenia a musíme to spolu zvládnuť. Nič iné nám ani neostáva," doplnil svoje vyjadrenie po skončení tlačovky na sociálnej sieti.

Premiér poznamenal, že plne stojí za rozhodnutím pandemickej komisie. "Nebudem viac bojovať za slobodu nezodpovedných ľudí," skonštatoval. Spolu s hlavným hygienikom vyzvali ľudí na dodržiavanie opatrení. V súčasnosti sú podľa Mikasa najrizikovejšie rodinné oslavy, svadby či nočné diskotéky, zatiaľ čo v minulosti prevládali importy zo zahraničia.

Hlavný hygienik Mikas o komunitnom šírení koronavírusu: Vyjadrenie, ktoré sa vám páčiť nebude

Matovič upozornil aj na to, že prijatie opatrení môže zmeniť krivku nárastu infikovaných až po dvoch týždňoch. Počet prípadov bude podľa neho rásť a dopad opatrení príde o 10 až 14 dní, možno až o tri či štyri týždne. O dva týždne pritom podľa neho môže Slovensko dosiahnuť stav, že začne zlyhávať trasovanie chorých a nemocnice, pretože budú plné. To je podľa premiéra dôvod, prečo sa musia opatrenia sprísniť.

Predseda vlády doplnil, že keď sa Slovensku podarí zaobstarať antigénové testy, mohli by sa distribuovať do domovov sociálnych služieb pre všetkých zamestnancov a klientov. Mohli by sa tak testovať každé dva týždne. Praje si, aby sa nasadili aj na hranice.