Žiadne veľkolepé slávnosti či honosné výzdoby: Šetrenie je pre organizátorov olympiády prioritou

Bude sa šetriť. Koronavírusová pandémia ničí ekonomiky a nepriaznivý vplyv má aj na športové hnutie. Usporiadatelia odloženej olympiády v Tokiu oznámili 52-bodový plán na znížanie nákladov na budúcoročné hry.

Zjednodušenie a zlacnenie hier je nevyhnutné, aby organizátori a MOV znížili straty spôsobené bezprecedentným odložením tejto megaakcie kvôli nákaze. Olympiáda by nemala byť taká pompézna ako inokedy. Výdavky na výzdobu športovísk by sa mali znížiť o tridsať až štyridsať percent, nepočíta sa s ceremoniálmi v olympijskej dedine a pred slávnostným otvorením. Malo by sa ušetriť na doprave využitím menšieho počtu vozidiel.

Organizátori nepočítajú so zachovaním plnej dĺžky štafety s olympijskou pochodňou, ktorá by mala budúci rok trvať 121 dní. Bude sa však prehodnocovať veľkosť štábu, ktorý ju má na starosti. „Súčasná situácia nás núti zvažovať kroky, aby sme zabezpečili bezpečnosť hier a verejnosť ich pochopila. Zároveň môžeme poslúžiť ako vzor pre budúce podujatia,“ uviedol šéf organizačného výboru Toširo Muto.

Prepočet úspor

Organizačný výbor OH v Tokiu v týchto dňoch prepočítava, aké úspory by navrhnuté opatrenia priniesli. So svojimi závermi na októbrovom zasadnutí sa zoznámi výkonný výbor MOV. Okrem úsporných opatrení usporiadatelia, japonská vláda a MOV diskutujú rovnako o hygienických opatreniach proti šíreniu koronavírusu. Prezident MOV Thomas Bach ale upozornil, že nie je možné s desaťmesačným predstihom odhadovať, čo bude potrebné.