Pozitívne správy z boja proti koronavírusu: Nemci na stope lieku,vo Fínsku chorobu odhalia psy

Nový účinný liek? Berlínskym vedcom sa podarilo z krvi pacientov, ktorí prekonali COVID-19, izolovať a umelo replikovať protilátky proti ochoreniu.

Mali by byť základom novej liečby. V Helsinkách zas na letisku na vyňuchanie prítomnosti koronavírusu u cestujúcich nasadili psy. Oddelenie virológie berlínskej nemocnice Charité, Univerzitná nemocnica a Nemecké centrum pre neurodegeneratívne choroby spoločne dokázali, že dokážu účinnejšie pomôcť ľuďom trpiacim ochorením COVID-19.

Vedci z týchto inštitúcií totiž úspešne izolovali približne 600 protilátok z krvi ľudí, ktorí prekonali ochorenie spôsobené koronavírusom. Niektoré z nich boli dokonca schopní umelo reprodukovať a javia sa ako vysoko účinné pri liečbe. Podanie týchto protilátok chorému pacientovi by mohlo výrazne zlepšiť jeho šance na úplnú regeneráciu.

Tím teda pracuje na pasívnej vakcíne, čo znamená, že do krvi postihnutého vpichnú umelé protilátky, ktoré by mali priamo bojovať proti chorobe. Nástup ochrany je síce okamžitý, no časom slabne. No v tomto období je to rozhodne veľký pokrok. Klinické testy na škrečkoch zatiaľ potvrdili ich účinnosť. Okrem liečby už chorých pacientov by mohla takáto vakcína fungovať na preventívnu ochranu ľudí, ktorí prišli do kontaktu s koronavírusom.





Psy už nehľadajú len drogy

Zdravotníkom vo Fínsku sa podarilo vycvičiť 6 psov, ktoré vedia vyňuchať prítomnosť koronavírusu v človeku. Podobný tréning už absolvujú aj psy vo Veľkej Británii. Tréning je nenáročný a psy zatiaľ dokázali identifikovať správne vzorky s takmer 100-percentnou presnosťou. Taktiež sú lacnejšie než testy – jeden stojí približne 191 €. Trénované psy môžu takto úspešne pracovať na letiskách alebo kontrolovať ľudí v nemocniciach a v školách. V minulosti dokázali psy vytrénovať na identifikáciu Parkinsonovej choroby alebo rakoviny zo vzoriek moču alebo potu. Aj diabetici majú svojich verných spoločníkov, ktorí dokážu vyňuchať náhly pokles cukru.





Protilátky budú súčasťou pasívnej vakcíny. Zdroj: iStock

* Česká republika - láme rekordy v denných prírastkoch nakazených, pohostinstvá budú po novom zatvárať o 22.00.



* Rakúsko - stretnutia v interiéri boli obmedzené na 10 ľudí a to aj v súkromí, sprísnila sa povinnosť nosenia rúšok.



* Maďarsko - denný prírastok pozitívnych prípadov je vyše tisíc. Zvyšujú kapacity pre prípadných pacientov s COVID-om.



* Ukrajina - pre mimoriadne vysoké počty nakazených majú zavreté hranice až do 28. septembra. Slovensko je na zozname rizikových krajín.

* Veľká Británia - sprísnila opatrenia, najmä čo sa týka zatvárania pohostinstiev. Slovensko je najnovšie zaradené medzi rizikové krajiny, no hranice ostávajú otvorené, len sa vyžaduje karanténa pri príchode.