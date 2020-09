Moderátorka zo Zdravej maškrty Kristína Kocian sa varešky zhostila ako profesionálka: Je to môj splnený sen

Je dcérou známych rodičov, na čom si zgustli neprajníci, keď začala v RTVS moderovať reláciu Zdravá maškrta.

Tvrdili, že k fleku jej pomohla mama, moderátorka Iveta Malachovská (55). Kristína Kocian (26) sa však varešky a slova v štúdiu zhostila ako profesionálka a z hejterov si už ťažkú hlavu nerobí. Vie, že v živote sú dôležité iné veci. Napríklad zdravie jej otca, operného speváka Martina Malachovského (52), ktorému pred časom diagnostikovali sklerózu multiplex. Aj o tom, ako sa s tým vyrovnala, porozprávala v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Varenie v relácii Zdravá maškrta je vašou televíznou pracovnou náplňou. Čo ste pripravili pre divákov v novej vysielacej sezóne?

Zdravá maškrta sa vysiela ďalej, máme nachystaných ďalších 75 častí. Vysielame z nového štúdia, myslím si, že je to oveľa profesionálnejšie, dynamickejšie. Veľmi sa z toho teším, je to môj splnený sen. Myslím, že aj diváci sa majú na čo tešiť. Televízia pripravuje novú reláciu o pečení, teraz sa rozhoduje, kto to bude moderovať, a ja si tajne držím palce. (smiech)

Varíte vo veľkom aj doma?

Varím, ale často mi pomáha aj manžel. Adam má svoj obľúbený recept a ten neustále obmieňa. Robí fantastické pražené rezance. Základom sú čínske sklenené rezance, ktoré pripravuje s kokosovým mliekom a s kešu krémom. K tomu pridáva zeleninu – brokolicu, cuketu, podľa toho, čo máme v chladničke. Nakoniec to ochutí ázijskými omáčkami a pastami. Je to jeho špecialita. Ja zas varím polievky, snažím sa s receptom vždy vyhrať, ale najčastejšie varím klasický slepačí vývar. Odkukala som recept od babiny, je to poctivý domáci vývar s celou sliepkou a s množstvom zeleniny. Okrem toho často pečiem.