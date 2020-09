Trumpa a jeho súrodencov žaluje jeho neter: Mal sa dopustiť podvodu s dedičstvom

Mary Trumpová, neter amerického prezidenta Donalda Trumpa, podala vo štvrtok žalobu, v ktorej prezidenta a jeho dvoch súrodencov obvinila z podvodu s cieľom pripraviť ju o dedičstvo.

Informovala o tom stanica BBC. Žalobu voči prezidentovi, jeho sestre Maryanne Trumpovej Barryovej a jeho nedávno zosnulému bratovi Robertovi Trumpovi podala Mary Trumpová na súde v štáte New York. Uvádza v nej, že podvod nebol pre Trumpovcov "rodinnou záležitosťou" ale spôsobom života.

Svojich dvoch strýkov a tiež tetu, bývalú federálnu sudkyňu, viní z toho, že sa spriahli a aj s ďalšími zainteresovanými stranami vrátane správcu, ktorý konal v jej mene v súvislosti s vysporiadaním rodinného majetku, a podvodne ju prinútili podpísať dohodu, vďaka ktorej prišla o "desiatky miliónov dolárov", píše stanica CNN.

V žalobe sa uvádza, že Mary Trumpová zdedila ako 16-ročná po smrti svojho otca Freda Trumpa mladšieho v roku 1981 cenný menšinový podiel v rodinnom podniku, pričom Donald, Maryanne a Robert Trumpovci sa pritom zaviazali, že na jej záujmy budú dohliadať.

Podľa textu žaloby však v tomto smere klamali, a namiesto ochrany jej záujmov ju pripravili o prostriedky. Klamať jej tiež mali o skutočnej hodnote jej dedičstva.

K žalobe sa dosiaľ nevyjadril prezident ani jeho žalovaní súrodenci.

Mary Trumpová, 55-ročná psychologička a podnikateľka, nedávno vydala knihu memoárov s názvom Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man (Príliš veľa a nikdy dosť: Ako moja rodina stvorila najnebezpečnejšieho muža sveta), v ktorej okrem iného kritizuje Donalda Trumpa, a opisuje ho ako "narcisa" ohrozujúceho životy všetkých Američanov.

Vydanie knihy sa Trumpovci pokúšali zablokovať súdnou cestou, pričom tvrdili, že kniha porušuje niekdajšiu dohodu o mlčanlivosti spojenú s vysporiadaním rodinného dedičstva. Súd vydanie knihy dočasne zablokoval, odvolací súd však následne vydanie publikácie povolil.