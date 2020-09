Nízlové sa neobávali odletieť do krajiny, kde hlásia státisíce chorých na COVID-19: Nakaziť sa môžeme aj doma

Svetom sa opäť vo veľkom šíri nebezpečný koronavírus, ktorý si už od začiatku pandémie vypýtal viac ako 900 000 obetí.

Z neho však známe slovenské sestry Daniela a Veronika Nízlové (34) strach nemajú. Hudobné duo Twiins sa totiž rozhodlo vycestovať na veľkolepý salón áut do Anglicka, ktoré každodenne hlási množstvo nakazených. Speváčky si ani touto skutočnosťou nenechali skaziť spoločný výlet a tieto dni trávia na výstave vozidiel. Ako totiž prezradili, riziko nákazy je rovnaké ako na Slovensku či v Taliansku, kde Daniela s rodinkou žije.

Nízlové v stredu nastúpili do lietadla a rozhodli sa vycestovať do zamračeného Anglicka. Tam ich zaujala práve výstava luxusných áut, kam dostali osobné pozvánky a účasť prijali. „Predvádza tam náš slovenský výrobca, ktorý nás sem zavolal, nakoľko s ním Veronika predtým spolupracovala,“ priznala sympatická Daniela s tým, že si to tam veľmi užívajú napriek tomu, že dodržiavajú prísne opatrenia. „Vystavujú tu množstvo značiek. Od Bugatti, Ferrari až po Lamborghini. Sú tu naozaj skvosty,“ dodala s nadšením.

Sestry však ale na rýchlo sa šíriaci koronavírus nezabúdajú. Hoci speváčky spolu vycestovali do Anglicka, deväťmesačnú Lindu, ktorú m á Daniela s úspešným futbalistom Stanislavom Lobotkom, nechala brunetka Daniela radšej u svojich rodičov na Slovensku. „Sme tu na dva dni a potom sa vrátime domov,“ priznala Daniela, ktorá je známa tým, že je starostlivou mamou a na roztomilé dievčatko nedá dopustiť.

Riziko nakazenia je rovnaké Hoci vedci tvrdia, že pacienti s pozitívnym testom na COVID-19 budú len stúpať a o pár týždňov nás čakajú stovky prípadov nakazení denne, sestry si stoja za tým, že cestovanie do cudziny je rovnako rizikové ako ostať doma. „Nezľahčujem situáciu, ale nakaziť sa môžeme aj na Slovensku alebo aj v Taliansku,“ povedala Novému Času Daniela s tým, že najdôležitejšie je si dávať pozor.

„My dodržujeme odstupy, hygienu, nosíme rúška... Čiže robíme všetko pre to, aby sme boli v poriadku.“ Sestry dokonca chvália organizátorov veľkolepého salónu. „Opatrenia sú tu maximálne prísne, aj keď je Oxford v zelenej zóne. A my sa zdržiavame naozaj len vonku alebo v hotelovej izbe. V interiéroch sa nezdržiavame,“ dodala Daniela, ktorá bude zrejme už čoskoro cestovať za Lobotkom do Neapola.

Koronavírus v anglicku

Celkový počet prípadov: 409 729

Nové prípady (23. 09.): 6 208

Počet úmrtí: 41 862