Myjava podala protest proti vyhláške hygienikov, nahnevaný primátor: Prečo máme tvrdšie opatrenia?!

Mesto Myjava podalo protest prokurátorovi proti aktuálne platnej verejnej vyhláške Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Trenčíne.

Samospráva kritizuje, že opatrenia sú tvrdšie ako v okresoch s horšou epidemiologickou situáciou. Informovalo o tom mesto na svojej webovej stránke. "Som presvedčený, že úplný zákaz podujatí je protiprávny, neodôvodniteľný a diskriminačný. Už to, že je od 11. marca vyhlásená mimoriadna situácia v SR, je ťažko legislatívne obhájiteľné. Teraz prijaté neopodstatnené opatrenia to len znásobujú. Veľmi ťažko vieme zdôvodniť ľuďom takéto obmedzujúce pravidlá a myslím si, že len vyvoláme odpor, občiansku neposlušnosť a ťažko to napravíme, keď naozaj bude treba konať a ľudí chrániť," uviedol primátor mesta Pavel Halabrín.

Pripomína, že mesto Myjava rešpektovalo všetky opatrenia, spolupracovalo a vynaložilo veľa úsilia aj zdrojov na čo najefektívnejšiu ochranu obyvateľov. "Denne sledujeme vývoj, vykonávame preventívne opatrenia, obmedzujeme či rušíme podujatia, zasahujeme do života občanov a vážnym spôsobom ničíme kultúrnu, spoločenskú a športovú oblasť v celom regióne. Spôsobujeme značné ekonomické, ale najmä vzťahové a sociálno-spoločenské škody," doplnil Halabrín.

Ako uviedol, podľa štatistík od 3. do 16. septembra bol v okrese Myjava identifikovaný jeden pozitívny prípad a chorobnosť dosiahla index 3,79, ktorý je tak najnižší v rámci kraja.