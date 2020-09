Matka vkročila do izby syna († 14): Hrozný pohľad, jednu vec si bude vyčítať do konca života

Pohľad, na ktorý matka Tracey do smrti nezabudne. V jednej chvíli sa 14-ročný školák Sam smial a hral online hry so svojimi kamarátmi, o pár hodín neskôr sa jeho matke naskytol ten najhorší pohľad. Chlapec sa obesil v jeho vlastnej izbe.

Ako uvádza portál The Sun, 40-ročná zdravotníčka Tracey Tyler pracuje na oddelení, kde sú hospitalizovaní pacienti s koronavírusom. 25. mája sa vrátila z nočnej zmeny a našla v detskej izbe jej 14-ročného syna Sama obeseného. Ešte pred odchodom do práce sa podľa jej slov „hral s jeho kamarátmi online hru, smial sa, žartoval a po karanténe plánoval ísť na rybolov“. Kamarátom mal povedať, že „je späť za dve sekundy,“ avšak chlapec sa už k počítaču nikdy nevrátil.

Zronená mama Tracey z anglického mesta Bedworth tvrdí, že sa chlapec počas karantény cítil izolovaný. „Verím tomu, že ak by chodil do školy, ako zvyčajne, tak by sa to nestalo. Jediné, čo sa zmenilo bolo to, že bol celú noc hore a potom celý deň prespal. Tak ako všetky deti,“ mama Tracey zvaľuje vinu na karanténu a uzavretie škôl v Británii.

Sam nedal najavo, že má nejaké duševné problémy a jeho mama všetky nálady pripisovala bežnému dospievaniu. Tracey tvrdí, že sa „vždy smial a žartoval“ a bolo len málo náznakov, že by uvažoval o ukončení života. „Sam bol dobre vyzerajúci chlapec, bol skutočne obľúbený, nemal žiadne problémy v škole, mal milú priateľku. Mal nákazlivý smiech, aj teraz ho v mysli počujem. Mal zlaté srdce. Hovoril to o ňom úplne každý,“ opisuje svojho syna Tracey.

Trojnásobná mama verí, že prísna karanténa a uzavretie škôl zohrali kľúčovú úlohu v Samovom pocite izolácie a uviedla, že deti izoláciou „trpia“. Teraz apeluje na všetkých rodičov, aby sa so svojimi deťmi porozprávali, aj keby im to malo byť nepríjemné.

„Vedieť, že moje dieťa sa rozhodlo ukončiť svoj život bez toho, aby nám nechalo akékoľvek vysvetlenie, je ťažké. Nebol tam žiaden odkaz ani nič. Keby som sa ho len spýtala, myslím, že by mi to povedal. Je to tabu téma. Nikto nechce hovoriť so svojím dieťaťom o vlastnej smrti,“ ľutuje Tracey, že sa so svojím synom viac nerozprávala.