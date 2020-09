Moderátorka Adela Vinczeová si do svojej talkshow Trochu inak tentokrát pozvala klavírneho virtuóza a interpreta zaujímavých fúzií klasickej hudby, jazzu a ďalších hudobných žánrov, Jozefa Hollého. Tentokrát však neostane len pri rozhovore a dvojica v šou predvedie skutočne dokonalé spojenie. Nezaobdíde sa to dokonca ani bez dotykov! Čo na to povie Viktor, síce nevieme, no vy si rozhodne nenechajte ujsť reláciu Trochu inak s Adelou, už tento piatok 25.9. o 22.20 na Dvojke.