Čachre vo vedení banskobystrickej nemocnice: Ministerstvo vysvetľuje, ako to myslelo s Lapuníkovou

Na čele banskobystrickej fakultnej nemocnice už viac nebude rada riaditeľov, ktorú zrušili, ale dočasne ju povedie Miriam Lapuníková.

Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová. Cieľom MZ SR je podľa jej slov transparentné vedenie nemocníc a rovnako aj rozumné vynaloženie finančných nákladov a ich prioritné investovanie do poskytovania zdravotnej starostlivosti.

„Prax v nemocniciach zároveň ukázala, že model viacčlenného riadenia zdravotníckeho zariadenia sa vo viacerých prípadoch neosvedčil. Z toho dôvodu postupne v nemocniciach nastavujeme prechod z trojčlenného riadiaceho orgánu rady riaditeľov na jednoosobový riadiaci orgán,“ ozrejmila Eliášová.

Ako ďalej priblížila, Lapuníková je dočasne poverená riadením daného zdravotníckeho zariadenia až do skončenia riadneho výberového konania. Ministerstvo zdravotníctva vyzýva verejnosť, aby sa zapájala do vyhlásených výberových konaní, rovnako sa do výberového konania môže zapojiť aj Lapuníková.