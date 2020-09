Pandémia plány nenarušila: Zálohovať plastové fľaše a plechovky by sme mali od roku 2022

Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek by malo byť spustené v pôvodne stanovenom termíne, teda od 1. januára 2022.

Vyplýva to z navrhovanej novely zákona o odpadoch, ktorú parlament v stredu posunul do druhého čítania. Poslanci o novele rokujú v skrátenom legislatívnom konaní. Zálohovanie plastových fliaš od roku 2022 schválil ešte bývalý vládny kabinet. Ten súčasný ho však v apríli tohto roku pre pandemickú situáciu odložil na rok 2023. Envirorezort sa totiž obával, že zálohovanie fliaš sa od roku 2022 zaviesť nestihne. Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) však napokon v závere mája avizoval snahu spustiť zálohovanie v pôvodne stanovenom termíne.

Novela zákona o odpadoch by podľa Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR zároveň mala výrazným spôsobom napraviť chyby doterajšieho systému odpadového hospodárstva. Triedenie odpadu majú na starosti mestá a obce. Tie dostávajú finančné príspevky od organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV). Do OZV prispievajú výrobcovia tovarov, čím mestám a obciam hradia náklady spojené s likvidáciou obalov zo svojich výrobkov. Na začiatku roku 2020 vznikla situácia, keď približne 400 obcí na Slovensku nemalo zmluvu so žiadnou OZV. Novela zákona má podľa MŽP pomôcť predchádzať podobným situáciám.

Podľa zákona bude musieť byť každý výrobca zazmluvnený s niektorou OZV vždy k 31. októbru. Do rovnakého dátumu majú mať všetky zmluvné vzťahy zabezpečené mestá aj obce. Zmluvy medzi OZV a obcami a OZV a výrobcami budú po novom uzatvárané na dobu minimálne dvoch rokov. Podľa MŽP vďaka tomuto kroku nebudú musieť samosprávy ani výrobcovia každoročne riešiť uzatváranie nových zmlúv s OZV. V prípade porušovania zákona o odpadoch bude možné uložiť fyzickým osobám-podnikateľom a právnickým osobám pokutu vo výške od 4-tisíc do 350-tisíc eur.

Novela zákona zároveň o rok posunula účinnosť termínu povinnosti viesť elektronickú evidenciu odpadov prostredníctvom informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH). Dôvodom je krátkosť času na prípravu začlenenia externých informačných systémov do ISOH aj nedostatok času na testovanie celého systému. K posunom termínov podľa MŽP prispela aj pandémia koronavírusu.