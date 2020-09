SaS plánuje veľkú konferenciu o odluke cirkvi od štátu: Štipľavé reakcie koaličných partnerov

Začiatkom novembra plánuje strana Sloboda a Solidarita (SaS) veľkú konferenciu o odluke cirkvi od štátu, na ktorú chce pozvať odborníkov aj zástupcov cirkví.

Ako ďalej informuje spravodajský portál Webnoviny.sk, poslanec liberálov Miroslav Žiak sa zároveň v tejto veci plánuje 1. októbra stretnúť s ministerkou kultúry Natáliou Milanovou (OĽaNO). Podľa portálu Žiak tvrdí, že jeho strana presadzuje to, čo si myslí aj verejnosť. Zároveň poukázal na posledné prieskumy, podľa ktorých je verejnosť zámeru strany naklonená. „Vôbec by som nehádzal flintu do žita, hlas ľudu je na našej strane,“ uviedol pre Webnoviny.sk. Doplnil, že strana v tejto veci pokračuje v rokovaniach s koaličnými partnermi.

Portál pripomína, že premiér Igor Matovič (OĽaNO) v auguste na sociálnej sieti označil zámer SaS o odluke za „prvoplánový marketing využívajúci najprízemnejšie pudy“. „Nedovolím preto, aby diskusiu na túto tému viedol niekto, pre koho svet začína a končí v jeho peňaženke,“ napísal okrem iného.

Poslanec Peter Pčolinský (Sme rodina) sa pre Webnoviny.sk vyjadril, že návrh SaS je „marketingový výstrel do tmy“ a „ťah na liberálnych voličov“. Podľa Pčolinského sa debata o odluke nikdy na koaličnej rade neotvorila. Nevie si ani predstaviť, že by štát začal podnikať kroky k ukončeniu platnosti zmluvy so Svätou stolicou. Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) zase zdôraznil, že diskusia o téme odluky má začať kultivovaným spôsobom. „Nie tak, že niekto príde na tlačovku a povie, že chce odluku a s nikým sa o tom nebaví, lebo to vyzerá ako vytĺkanie politického kapitálu,“ podotkol Šeliga.

Zmluvu so Svätou stolicou podpísal v roku 2000 premiér Mikuláš Dzurinda. "V parlamente prešla veľmi hladko za širokej podpory politických strán. Faktom je, že neobsahuje ustanovenie o svojom prípadnom zániku," dodali Webnoviny.