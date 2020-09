Chystá sa film o kapitánovi Tomovi: Mal by ma hrať tento herec!

Storočný starček je hrdinom moderných dní. Kapitán Tom Moore vyzbieral 36 miliónov eur pre britských zdravotníkov, má byť inšpiráciou pre celovečerný biografický film.

A už má jasno, kto ho má hrať – Michael Caine (87)! Kapitán Tom Moore (100) sa krátko pred svojim okrúhlym jubileom v apríli rozhodol prejsť stokrát okolo záhrady a tak vyzbierať peniaze pre zdravotníkov v prvej línii boja proti korone. Podarilo sa mu získať rekordných 36 miliónov eur. Stal sa tak národným hrdinom Britov.

Po tom, čo vydal svoju autobiografiu, začala sa „súťaž“ o to, kto nakrúti podľa tejto predlohy film. Vyhral filmár Nick Moorcroft (41) a už aj podpísal so starčekom zmluvu na 7-miestnu sumu. Kapitán Tom má už aj jasno v tom, kto ho má hrať! „Nepoznám veľa storočných hercov, no som si istý, že Michael Caine (87) alebo Antony Hopkins (82) môžu predviesť skvelý výkon, ak by boli ochotní trochu zostarnúť,“ vyjadril sa starček.

Moorcroft momentálne pracuje na scenári k filmu a trávi veľa času s Tomom a jeho dcérou Hannah. „Ide o to, aby sme príbeh vypovedali čo najviac autenticky, ako sa len dá, a aby sme ochránili to, čo chce povedať ľuďom, pretože to je silný a dôležitý odkaz. Vo svete posadnutom celebritami je len málo veľkých vzorov a kapitán Tom je skutočne veľkým vzorom,“ vyjadril sa filmár.