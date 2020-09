Dara Rolins spomína na božského Karla Gotta († 80): Zážitky, ktoré jej vyčaria úsmev

„To dobré srdce, ktoré bolo cítiť v jeho hudbe a speve, mu naozaj takto bilo aj v súkromí,“ hovorí o najpopulárnejšom spevákovi v dejinách česko-slovenskej populárnej hudby Karlovi Gottovi († 80) speváčka Dara Rolins (47), ktorá s ním naspievala nesmrteľný hit Zvonky štěstí.

Okrem nej si pri príležitosti prvého výročia jeho smrti na majstra zaspomínali aj ďalší kolegovia.

Každá spomienka na Karla mi vyčarí úsmev. Kúzlo, šarm, žiara, ktoré mal okolo seba, spôsobili, že na neho spomínam vždy iba v pekných súvislostiach. Bol pre mňa vzorom, neskôr učiteľom a nazvala by som ho aj priateľom - často mi poradil, usmernil ma a bolo skvelé sledovať, ako reaguje, žije, ako sa správa k ľuďom, k svojim dievčatám, Ivanke. Bol neskutočne láskavý a pokorný a dobré srdce, ktoré bolo cítiť v jeho hudbe a speve, mu naozaj takto bilo aj v súkromí. Bol takým, akého ho ľudia videli v žiare reflektorov, bol hviezdny, vyvolený a výnimočný. To, že tu už nie je, je veľká strata, ale zanechal po sebe výraznú stopu, toľko hudby s dobrou energiou a krásnych emócií, že sa naňho musí spomínať s pocitom šťastia. Zážitkov s ním som mala za tie roky veľmi veľa. Keď kupoval vianočné dary pre Dominiku, s ktorou sme rovesníčky, skúšal ich na mne a nechal ma ich aj vyberať, lebo si mysel, že to, čo sa páči mne, sa bude páčiť aj jej. A keď sme chodievali do reštaurácií, vždy mu prišlo ľúto, že som nedojedla, lebo som bola malá, a tak moju porciu dojedol po mne. (smiech) Mal ku mne otcovský vzťah.