Tisíce ľudí uverili, že ilustrátor predpovedal, ako bude vyzerať svet v 2022: Pravda je úplne iná

Tisíce používateľov sociálnych sietí zdieľali v uplynulých týždňoch obrázok ľudí cestujúcich oddelene v akýchsi sklenených bublinách s tvrdením, že autor obrázka už v roku 1962 predpovedal, ako bude vyzerať svet v roku 2022.

V skutočnosti ide o ilustráciu z talianskeho časopisu Domenica del Corriere s návrhom futuristického vozidla, ktoré malo vyriešiť dopravné zápchy vo veľkých mestách. O roku 2022 nie je v časopise žiadna zmienka. TASR upozorňuje na dezinformácie v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.

Na Facebooku sa obrázok šíril napríklad prostredníctvom príspevku stránky S4 - illumináti zo 14. augusta 2020, odkiaľ ho zdieľalo takmer 500 ľudí. Sprevádzal ho text: "Molinov obraz z roku 1962 s názvom - život v roku 2022."

Rovnaký príspevok zdieľali na Facebooku desaťtisíce používateľov aj v mnohých ďalších jazykoch, napríklad v češtine, angličtine, francúzštine, taliančine, nemčine, španielčine, portugalčine či holandčine.

Pomocou spätného vyhľadávania obrázkov sa podarilo identifikovať pôvod ilustrácie. Viaceré slovenské príspevky správne identifikovali ako autora ilustrácie Waltera Molina, jedného z najznámejších talianskych karikaturistov a ilustrátorov 20. storočia. Ilustrácia bola pôvodne publikovaná v roku 1962 v dnes už neexistujúcom časopise La Domenica del Corriere, v čísle zo 16. decembra 1962.

V pravom dolnom rohu obrázku je nasledujúci text: "Týmto spôsobom by sa dali zmierniť, keď už nie rovno vyriešiť, dopravné zápchy v meste: namiesto súčasných objemných vozov by sa dali použiť malé jednomiestne vozidlá zaberajúce minimum miesta, ktoré by sme mohli nazývať Singoletty."

Agentúra AFP sa spojila s archívom denníka Corriere della Sera, pod ktorým časopis La Domenica del Corriere vychádzal v rokoch 1899 - 1989. Vedúca archívu Francesca Trammaová uviedla, že ilustrácia pokrývala zadnú stranu obálky časopisu. Zároveň poprela, že by sa obrázok týkal vízie sveta v roku 2022.