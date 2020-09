To, čo rozpútal Václav, ani rozum neberie: Hoaxom o čipovaní nachytal tisíce ľudí, stačili dve fotky!

K sociálnym sieťam má v dnešnej dobre prístup takmer každá európska domácnosť. Tak, ako rastie informovanosť, však často pribúdajú aj dezinformácie. Tie možno prekuknúť overením si faktov alebo obyčajným zdravým rozumom.

Od začiatku pandémie zamorili sociálne siete hoaxy spochybňujúce COVID-19. Dokonca pribudli správy vyvolávajúce strach z vyššej moci snažiacej sa ovládnuť masy ľudí či jednotlivcov. Dezinformácie rôzneho druhu rieši aj slovenská polícia, ktorá najnovšie poukázala na prípad z Českej republiky, ktorý znázorňuje, ako jednoducho a bez overenia základných informácií dokážu ľudia naletieť hoaxom.

Čech Václav, ktorý je autorom zdieľaného príspevku, si robí srandu a vysmieva sa ľuďom, ktorí šíria dezinformácie o čipovaní. Vo svojom príspevku opisuje, že po testovaní na COVID-19 mu prišla správa, že je negatívny a hrozne sa mu po nej uľavilo. "Ale len na chvíľu!!! Od tej doby sa mi stupňovali bolesti hlavy, bolo mi na vracanie, videl som ako v hmle a niečo akoby ma tlačilo a škriabalo v nose. Dnes už som to nevydržal a keď som sa v práci špáral v nose, nestačil som sa diviť!!! Čo to asi môže byť, že? Poviem vám to. Súčiastka z čipu na ovládanie mysle," znie časť hoaxu, na ktorý naleteli tisíce ľudí. K svojím tvrdeniam pripojil aj fotky, ktoré majú ukazovať, čo zo seba vytiahol. A ľudia to veselo zdieľali ďalej!

Opakom tých, čo tomu uverili, boli ľudia, ktorých jednoduchosť Václavovho výstrelku v dnešnej dobe hoaxov úprimne pobavila. Ako vidieť v jeho príspevku, nešetril iróniou a nafotil malú žiarovku profŕkanú tekutinou. A túto momentálne najslávnejšiu žiarovku Česka dal o pár dní neskôr zo srandy aj do dražby.

