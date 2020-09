Pápež František sa stretol s rodičmi LGBT potomkov: Povedal im to tak, ako to cíti!

„Boh miluje vaše deti také, aké sú.“ To boli slová pápeža Františka, ktorými ubezpečil rodičov, ktorých deti patria do LGBT komunity.

Hlava katolíckej cirkvi pápež František zaujal jasné stanovisko ku komunite LGBT. Vyjadril ho pri stretnutí s veriacimi zo združenia Jonatánov stan, čo je talianska skupina rodičov, ktorých deti sa priznali k inej sexuálnej orientácii a bola založená v roku 2018. František sa v prejave vyjadril, že „cirkev miluje vaše deti také, aké sú, pretože sú Božími deťmi.“ Približne 40 rodičov sa s ním stretlo a venovalo mu tričko dúhových farieb s nápisom

„V láske nie je žiaden strach“. Taktiež mu darovali knižku, dokumentujúcu ich ťažkosti zapadnúť do katolíckej cirkvi. „Prajeme si vytvoriť most k cirkvi, aby aj ona mohla zmeniť pohľad na naše deti, nie ich vylučovať, ale práve, naopak, prijať ich do cirkvi,“ povedala viceprezidentka združenia Mara Grassi pápežovi. „Dlhé roky som bola ako slepá. Po tom, čo som zistila, že môj syn je homosexuál, som trpela, pretože pravidlá cirkvi ma donútili myslieť si, že je vylúčený z Božej lásky. Nikto mi nepomohol,“ dodala Maria Grassi.