Adam Húska trénuje so Zvolenom, no budúcnosť tu nevidí: Prioritou je dostať sa do NHL!

Verí si! Slovenský hokejista Adam Húska (23) má za sebou pomerne vydarenú sezónu v zámorskej nižšej súťaži AHL, kde si kvalitnými výkonmi v drese Hartfordu pýtal šancu predstaviť sa v prestížnej NHL.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii



Húska odišiel za oceán na jeseň 2014 a po úspešných pôsobeniach v nižšej súťaži USHL a v univerzitnej NCAA sa vlani prebil až do druhej najvyššej ligy AHL. Tam najprv naskočil na farme NY Rangers, ktorá ho draftovala v lete 2015, k deviatim zápasom a v pandémiou koronavírusu stopnutom poslednom ročníku sa za Hartford predstavil dokonca už v 28 stretnutiach.



„Minulú sezónu hodnotím pozitívne. Najviac ma potešilo, že som takto pred rokom dostal šancu zahrať si v prípravnom zápase NHL. Najväčšie sklamanie bolo to, že sa sezóna v AHL predčasne skončila, tímovo sa nám darilo a mali sme to dobre rozohrané na play-off,“ povedal Novému Času gólman, ktorý bol len krôčik od toho, aby za Jazdcov nastúpil v reštartovanom ročníku v prestížnej vyraďovačke. „To, že som nakoniec nepocestoval do Toronta, neberiem až tak negatívne. Mali troch veľmi kvalitných brankárov, s ktorými sa rozhodli ísť,“ doplnil Adam s tým, že na kemp pred novým vydaním NHL chce byť pripravený čo najlepšie.



Preto kývol na výpomoc materskému Zvolenu, s ktorým trénuje už vyše týždňa.doplnil Húska, ktorého prioritou zostáva elitná zámorská scéna. „Dúfam, že sa mi podarí do NHL čím skôr dostať, presadiť sa tam a udržať sa tam čo najdlhšie,“ uzavrel sympatický Adam.