Držiteľ Nobelovej ceny za mier: Pandémia ohrozuje deti, toto všetko sa im môže stať!

Milióny detí môžu v dôsledku pandémie nového koronavírusu upadnúť do otroctva alebo sa stať obeťami obchodovania s ľuďmi, núteného manželstva či detskej práce.

Tvrdí to držiteľ Nobelovej ceny za mier Kajláš Satjárthí, informovala v pondelok agentúra Reuters. Koronakríza podľa Reuters tlačí indické rodiny do chudoby a vytvára na rodičov tlak, aby našli svojim deťom zamestnanie. Medzi práce, ktoré deti v krajine vykonávajú, patrí napríklad výroba tehál, tkanie kobercov, výroba odevov, služba v domácnosti, lov rýb či práca v poľnohospodárstve alebo v baniach.

"Keď raz deti spadnú do tejto pasce, môžu byť nútené vykonávať prostitúciu a môžu sa stať ľahkými obeťami obchodovania s ľuďmi... to je ďalšie nebezpečenstvo, ktorému sa musí vláda venovať," uviedol Satjárthí. Dodal, že v dôsledku koronakrízy pribúdajú v Indii aj prípady pohlavného zneužívania detí. "Nebudem spokojný, ani keby zostalo zotročené čo i len jedno dieťa... znamená to, že čosi nie je v poriadku s našou slušnosťou, našou ekonomikou, našou spoločnosťou. Musíme zabezpečiť, aby ani jedno dieťa nebolo vynechané," povedal Satjárthí pre Reuters.

Satjárthí získal v roku 2014 Nobelovu cenu mieru za svoje zásluhy v oslobodzovaní detí od nútených prác a obchodovania s ľuďmi. Od 90. rokov zachránil viac ako 81 000 detí. Začiatkom septembra sa jeho Hnutiu za záchranu detstva v spolupráci s miestnou políciou podarilo počas razie v závode na spracovávanie kreviet v západnej Indii zachrániť desiatky dievčat. Situácia v súvislosti s detskými prácami v Indii sa podľa Detského fondu OSN (UNICEF) v ostatných rokoch síce zlepšuje, naďalej tam však pracuje približne 10,1 milióna detí.