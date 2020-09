Spor rodín v Česku mal najhorší možný koniec: Muž zastrelil svojho suseda

Policajti zadržali 47-ročného muža, ktorý v nedeľu večer zastrelil vo Volfarticiach v Česku svojho o desať rokov mladšieho suseda.

Pri hádke na neho v opitosti niekoľkokrát vystrelil zo svojej legálne držanej pištole. ČTK o tom v nedeľu v tlačovej správe informovala hovorkyňa polície Ivana Baláková. "Strelca, ktorý sa v čase nášho príchodu zdržiaval na mieste činu vo svojom bydlisku, sme zadržali s využitím donucovacieho prostriedku hrozby namierenou strelnou zbraňou. Odpor pri tom nekládol," uviedla Baláková.



Prípad kriminalisti vyšetrujú ako vraždu. "Zadržaný strávil noc v policajnej cele a vzhľadom k jeho včerajšej opitosti s ním zahájime procesné úkony až dnes," povedala hovorkyňa. Zadržaný muž podľa nej vlastní štyri legálne držané zbrane, a to tri samonabíjacie pištole a jednu samonabíjaciu malorážku. "Zbrojný preukaz má od roku 1997. Jedná sa o muža s čistým trestným registrom," dodala Baláková.



Násilný trestný čin sa stal v nedeľu pred 19:30. "Z doterajších informácií vyplynulo, že sa pred tragickou udalosťou prišiel 37-ročný muž na pozemok svojho o desať rokov staršieho suseda sťažovať na to, že ho ruší hluk z ich domu. Nasledovala hádka, ktorú ukončil opitý 47-ročný muž streľbou na suseda," uviedla Baláková. Mladší muž na mieste zomrel.



Medzi oboma rodinami mali panovať dlhodobo napäté vzťahy. "Policajti v Žandove prijali ale v tejto súvislosti len dve oznámenia, ktoré spočívali v tom, že sa ich členovia navzájom podozrievali z ohovárania a schválností. Tieto oznámenia sme postúpili do správneho konania príslušnému mestskému úradu. Žiadny násilný konflikt medzi týmito rodinami sme nikdy neriešili, "dodala Baláková.