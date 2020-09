Nehoda na východnom Slovensku: Ožratý muž riadil štvorkolku bez vodičského oprávnenia

Obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelí 30-ročný muž z obce Karná v Humenskom okrese, ktorý v nedeľu 20. septembra riadil štvorkolku pod vplyvom alkoholu.

Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, muž nie je majiteľom vodičského oprávnenia. Obvinený jazdil na štvorkolke po ceste v smere z obce Štefanovce v okrese Prešov do obce Tovarné (okr. Vranov nad Topľou). "Na priamom úseku cesty sa dostatočne nevenoval vedeniu štvorkolky, zišiel mimo vozovku a narazil do svahu," priblížila Ligdayová dôvod, prečo ho kontrolovala policajná hliadka. Výsledok dychovej skúšky, ktorej vodiča policajti podrobili, preukázal hodnotu viac ako 2,4 promile. "Lustráciou vodiča bolo zistené, že jazdil bez vodičského oprávnenia," doplnila hovorkyňa. Policajti previnilca obmedzili na osobnej slobode a umiestnili ho do cely policajného zaistenia.