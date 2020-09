Dievča predstieralo, že má rakovinu a založilo charitu: Zistíte, čo urobilo s peniazmi, vzkypí vo vás žlč

Sedemnásťročné dievča predstieralo, že má nádor na mozgu. Založilo si charitu, do ktorej ľudia a slávne osobnosti prispievali nemalé sumy.

Meghan Bhari založila nadáciu Believe in Magic na pomoc „ďalším“ nevyliečiteľne chorým deťom v roku 2012. V roku 2018 vo veku 23 rokov napokon zomrela na niečo úplne iné.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Keď prvýkrát požiadala o peniaze na vycestovanie do USA, kde mala podstúpiť liečbu svojho „nádoru“, lekári boli zaskočení z jej častých návštev v nemocnici, z ktorých sa nezistilo nič závažné, len že Megan užíva silné opiáty. Rodičia ďalších onkologicky chorých detí boli znepokojení tým, čo dievča hovorilo o svojej chorobe a rozhodli sa konať.

Joanne Ashcroft , ktorá sa s ňou stretla na charitatívnej akcii pre choré deti so svojím synom Coreym, si všimla, že v jej príbehu nesedia určité detaily. „Rozprávala som sa aj s ostatnými rodičmi, ktorí mali rovnaké podozrenia. Naše vlastné deti prešli tou najstrašnejšou chorobou a liečbou, akú si len môžeme predstaviť, preto sme vedeli, že na tom, čo tvrdí, niečo nesedí," uviedla.

Najali si súkromného vyšetrovateľa, ktorý zistil, že Meghan navštívila Disneyland na Floride po tom, čo vycestovala do USA kvôli plánovanej liečbe. Vyšetrovateľ urobil fotografie, na ktorých sa v novembri 2017 vrátila z USA do anglického mesta Southampton s úsmevom na tvári, napriek tomu, že tvrdila, že je veľmi slabá. V tom istom roku začala charitatívna komisia vyšetrovanie spoločnosti Believe in Magic. Po viacerých sťažnostiach zmrazila jej účty.

Vyšetrovatelia zistili, že v období do novembra 2015 bol uskutočnený výber hotovosti vo výške 133 000 libier (145 000 eur) a v nasledujúcom roku bolo vybratých 156 000 libier (170 000 eur). Nadácia dokopy vyzbierala až 436 000 eur. Charitatívna komisia zistila, že správcovia kolektívne zlyhali pri registrácii účtov charitatívnej organizácie, čo znamená, že došlo k zneužitiu úradnej moci a/alebo nesprávnemu riadeniu, čo je tiež trestným činom. Dobročinná organizácia bola zrušená, pričom zvyšné prostriedky sa poskytli na účty, kam patria.

Jedným zo správcov charitatívnej organizácie bola aj jej matka a ďalší príbuzní. Ambasádormi charity bola napríklad skupina One Direction, najmä spevák Louis Tomlinson. V roku 2012 matka speváka Harryho Stylesa Anne Twist vystúpila na horu Kilimandžáro, aby tak pomohla charite. Skupina One Direction v januári 2015 vyzbierala 110 000 eur na radónovú terapiu mladého dievčaťa. Politik David Cameron tiež podporil charitu v roku 2015 a odmenil dievčinu špeciálnou cenou Downing Street Point of Light.

Matka Meghan pre web Daily Mail uviedla, že pohreb jej dcéry bol zastavený z dôvodu vyšetrovania vraždy. „Nikto na tejto zemi nemohol milovať Meg viac ako ja. Urobila som všetko pre to, aby jej život bol taký úžasný a šťastný, ako len mohol byť. Charite sa veľmi darilo a hoci sme s Meg neúnavne pracovali, nesiem plnú zodpovednosť za to, že som nebola najlepšou správkyňou. Nehanbím sa povedať, že ma tieto úplne nepravdivé a zničujúce obvinenia zničili," napísala na sociálnej sieti.