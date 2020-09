Kollár sa tajne stretol s oligarchom, Matovič a Sulík reagujú: Borisovi kryjú chrbát?!

Šéf parlamentu Boris Kollár (55) sa v piatok podvečer tajne stretol so spolumajiteľom Penty a hlavnou postavou Gorily Jaroslavom Haščákom (51).

Schôdzka vyvolala u verejnosti značnú vlnu pochybností, no premiér Igor Matovič (47) ani Richard Sulík (52) v nej nevidia problém a koaličnému partnerovi dôverujú.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Haščák po tajnom stretnutí tvrdil, že sa so šéfom parlamentu rozprával o jeho pripravovanej knihe. Kollár zas tvrdil, že sa bavili o útokoch na jeho osobu zo strany médií, ktoré vlastní Penta. „Ja som sa ho len chcel spýtať, či to je cielené a či to išlo z jeho strany. Povedal mi, že to z jeho strany nešlo, v poriadku,“ povedal Kollár pre Denník N. Ich verzie sa teda líšia, čo vyvolalo v spoločnosti pochybnosti. Kým viacerí koaliční aj opoziční poslanci vyjadrili znepokojenie, premiérovi ani šéfovi liberálov Sulíkovi schôdzka neprekáža.

Matovič poznamenal, že Haščákovi neveril jeho vysvetlenie, Kollárovi však aj podľa mimiky „v pohode veril“. „Viem si predstaviť, že keď má nejaké články v Plus 7 dní, tak sa chce stretnúť s Haščákom. Ja osobne by som sa s ním nestretával,“ povedal predseda vlády. Sulík má podobný názor. „V samotnom stretnutí problém nevidím,“ povedal Novému Času. Na otázku, či sa bude Kollára pýtať na predmet debaty, odpovedal, že ešte nevie. „Možno,“ uzavrel Sulík.