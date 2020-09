Z Budapešti do Bratislavy len za hodinu a pol! Štáty V4 sa dohodli na vybudovaní vysokorýchlostnej železnice

Medzi Slovenskom a Maďarskom vznikne nová vysokorýchlostná železničná trať, ktorá o polovicu skráti cestovanie z Budapešti cez Bratislavu do Varšavy.

Kým dnes cesta medzi týmito metropolami trvá 11 až 12 hodín, vysokorýchlostná železnica to skráti na 5 a pol až 6 hodín. Keďže po koľajnici bude vlak premávať rýchlosťou 250 km/h, miestami až 350 km/h, cesta z Budapešti do Bratislavy bude trvať len hodinu a pol.

Slovensko vidí v projekte vysokorýchlostnej železničnej trate veľký potenciál, ktorý prepojí hlavné mestá V4 a Viedeň. Spojenie hlavných metropol týchto krajín by znamenalo jednoduchšie a rýchlejšie prepojenie jej obyvateľov, rozvoj cestovného ruchu a užšiu spoluprácu regiónov. „Vďaka výraznej časovej úspore by sa mohla stať výhodnou konkurenciou aj k leteckému spojeniu. Opodstatnenie vysokorýchlostných vlakov sa dostáva do popredia aj vďaka tomu, že dokáže ekologicky a rýchlo prepraviť veľké množstvo ľudí,“ podotkol minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.

Podľa slovenského rezortu dopravy a výstavby ide o ambiciózny a finančne náročný projekt, ktorý si vyžaduje pomerne dlhý čas. Za dôležité považuje sústrediť pozornosť na technické parametre, ktoré budú predpokladom vypracovania štúdia uskutočniteľnosti. Kľúčovou otázkou je financovanie, ktoré by mohlo byť riešené v súvislosti s nadchádzajúcou revíziou nariadenia o TEN-T. „Je naším spoločným cieľom, aby železnice naďalej získavali na atraktivite a tiež, aby sme dokázali udržať krok s moderným dopravným vývojom v Európe,“ dodal Andrej Doležal.

Na vybudovaní vysokorýchlostnej železnice sa dohodli rezorty dopravy štátov V4 (Česko, Slovensko, Maďarsko, Poľsko). Maďarská vláda investuje do projektu 1,5 miliardy forintov, čo je v prepočte približne 4,7 milióna eur. „Vysokorýchlostná železnica na maďarskom úseku povedie z Budapešti cez Mór až po Győr. Teraz rokujeme so slovenskou stranou, aby železnica pokračovala na slovenskej strane hraníc cez Dunajskú Stredu alebo Rajku,“ upresnil maďarský minister zahraničných vecí László Szijjártó. Je presvedčený, že investíciou do projektu sa otvorí nová dimenzia pre ekonomický rozvoj strednej Európy.