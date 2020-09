Ako bude prebiehať nová sezóna NHL? Komisár ligy nevylúčil neskorší štart

Vedenie NHL plánuje podľa komisára zámorskej hokejovej ligy Garyho Bettmana (68) odohrať nadchádzajúcu sezónu v kompletnej podobe.

V základnej časti by mal každý z tímov nastúpiť k tradičným 82 zápasom a následné play off má vyvrcholiť štvorkolovým systémom hraným na štyri víťazné stretnutia. Začať by sa mohlo 1. decembra, Bettman ale nevylúčil ani januárový štart. Do budúcnosti by sa rád vyhol tomu, aby vyraďovacie boje prebiehali v lete.

V tejto sezóne odohrali mužstvá pred pandémiou koronavírusu v základnej časti 68 až 71 duelov. NHL následne zrušila zvyšok dlhodobej fázy a po reštarte rovno začalo play off, ktorého sa namiesto klasických 16 zúčastnilo 24 celkov. Šestnásť z nich najprv absolvovalo predkolo hrané na tri víťazné zápasy, vyraďovacie boje sa odohrali bez divákov v Toronte a Edmontone, kde teraz prebieha finálová séria. Budúci ročník by sa však mal vrátiť do predkoronavírusového formátu.

"Očakávam, že sa nasledujúca sezóna odohrá celá, teda 82 zápasov v základnej časti a plnohodnotné play off. Nemáme dostatok informácií, aby sme mohli urobiť rozhodnutie, ako a kedy sa tak stane. Čokoľvek iné by bola číra špekulácia," povedal Bettman v sobotu na online tlačovej konferencii pred prvým finálovým zápasom, v ktorom Dallas porazil Tampu Bay 4:1.

uviedol šesťdesiatosemročný funkcionár, ktorý NHL vedie od roku 1993.

Tohtoročný víťaz Stanley Cupu bude známy najneskôr 30. septembra. Bettman dúfa, že v budúcnosti súťaž nebude prebiehať v lete. Na prelome júla a augusta 2021 sa majú v Tokiu uskutočniť odložené olympijské hry, ktoré v USA rovnako ako NHL vysiela televízna spoločnosť NBC.

"Preferujem vyhnúť sa letu, ako to len pôjde. Naši fanúšikovia nás sledujú v priebehu jesene, zimy a jari. Odjakživa bolo cieľom skončiť na konci júna. Hrať v júli, auguste a septembri bolo teraz dôležité. Ak sa tomu budeme môcť vyhnúť, urobíme to," vyhlásil Bettman.

Priebeh nadchádzajúceho ročníka záleží aj na vládnych obmedzeniach. "Veľa toho nevieme. Nikto mi nedokáže povedať, či sa hranice medzi Kanadou a USA určitého dňa otvoria, alebo nie. Nikto nevie, aká bude situácia s covidom-19. Nikto nevie, či sa v arénach budú musieť udržiavať rozostupy, alebo budeme mať plné tribúny," konštatoval Bettman.

Nevylúčil, že sa začne bez fanúšikov, na ktorých však postupom času príde rad. "To, ako začneme, ešte nevyhnutne neznamená, že tak musíme aj skončiť," vysvetlil Bettman. Verí, že kluby ustoja ekonomický dopad spôsobený absenciou divákov v halách. Podľa neho návštevnosť ovplyvňuje ligové príjmy minimálne z 50 percent. "Jedinou dobrou správou v tomto kontexte je, žeHoci teraz nikto nemá príjmy a majitelia vypisujú šeky, aby pokryli režijné náklady, naše kluby toto obdobie prekonajú a vyjdú z neho silnejšie," povedal Bettman.