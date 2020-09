Gottovej ex Timo ťahá do Česka aj problémovú dcéru: Kráska lieta v drogách!

Manželstvo dcéry legendárneho Karla Gotta († 80) Dominiky s fínskym muzikantom Timom Tolkkim je v troskách. Gitarista, ktorý sa s rozchodom nevie zmieriť, by sa k nej najradšej vrátil.

To sa však nedeje, ale on sa nevzdáva. Svoje korene chce zapustiť v Dominikinom rodisku v Prahe, ale nechce tu byť sám. Ako totiž priznal, chce sem dostať svoju dospelú dcéru Ninu (31), ktorá bojuje so závislosťou na drogách.

Dominika Gottová sa zmieta v problémoch aj po tom, čo sa rozhodla opustiť svojho muža Tima, ktorý trpí maniodepresiou. Dlho bol bez práce a príležitostné hranie mu zarobilo veľmi málo. Dominika sa tak rozhodla postaviť na vlastné nohy a prísť späť do Čiech. Timo sa snaží nájsť nejaké uplatnenie, ale nedarí sa mu. Do Fínska sa vrátiť nemôže kvôli dlhom aj keď tam má dospelú dcéru Ninu. „Dcéra má s matkou problémy. Exmanželka Anna je veľmi chladná, so mnou má ale Nina skvelý vzťah. Máme sa radi, je dobrá, chytrá a talentovaná,“ prezradil Timo pre expres.cz, ktorý tiež spomenul, že jeho dcéra tiež nie je úplný anjelik.

„Je to komplikované, žije vo Fínsku, je dlhodobo nezamestnaná a býva s kamarátkou. Bol by som najradšej, keby sa presťahovala za mnou do Prahy a žili by sme tu. Ju ale láka Mexiko.“ Sú tam však aj iné problémy, ktorým musí Timova dcéra čeliť. Ako totiž priznala, je závislá od drog, ktorých sa snaží zbaviť. „Už štyri mesiace som čistá,“ priznala Nina, ktorá sa chystá podstúpiť aj terapiu.