Libanon má po tragickom výbuchu ďalšiu vrásku na čele: Trojnásobného majstra († 32) zabila strela do hlavy!

Tragická, no nesmierne smutná a hlavne zbytočná smrť. Aj takýmito slovami by sa dala opísať smrť trojnásobného majstra Libanonu, Mohameda Atwiho.

Bejrút sa poslednou dobou zmieta v ťažkej situácii. Po tragickom výbuchu v miestnom prístave prišlo o život najmenej 200 úmrtiam. Škody na majetku sa vyšplhali k závratným desiatim miliardám libier.



No aby toho nebolo málo, Libanon a najmä bejrútsky klub Akhaa Ahli Aley. Práve za tento klub získal Mohamed tri tituly a bol označovaný za veľmi skúseného a obľúbeného futbalistu.



zo strelnej zbrane. Atwi bol okamžite prevezený do nemocnice, kde sa doktorom podarilo zastaviť krvácanie do mozgu, no smrť sa už odvrátiť nedala.V Libanone je totižto zvykom počas pohrebu do vzduchu vystreliť množstvo ostrých nábojov, čím sa zosnulému vzdáva pocta.