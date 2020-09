Sagan už zagratuloval Bennettovi k zelenému dresu: Teraz má pred sebou jediný cieľ!

Slovenský cyklista Peter Sagan (30) sa spolu s tímovými kolegami snažil počas 19. etapy Tour de France bodovo k Samovi Bennettovi (24), no ten si ho po celý čas pozorne strážil.

Tridsaťročný Slovák má už len minimálnu šancu na zisk ôsmeho zeleného dresu, v sobotu je na programe časovka do vrchu a v nedeľu záverečná šprintérska etapa s cieľom na Elyzejských poliach. Na nej sa bude bojovať dokopy o 70 bodov do zelenej súťaže. Aj keby ich Sagan získal, jeho konkurent by nemohol nazbierať viac ako 14 b. Aj na sociálnej sieti slovenský reprezentant už priznal, že v tejto sezóne po rokoch 2012-2016, 2018 a 2019 nepridá svoj ôsmy triumf v bodovacej súťaži.

"Všetkými silami som sa dnes usiloval o víťazstvo a aj tím pre to urobil maximum. Keď sme zaútočili asi 30 km do konca, skupina sa rozrástla na 12 jazdcov a myslím, že tam boli štyri tímy, ktoré tam mali dvoch svojich pretekárov. Výsledkom bolo, že som nemohol sám reagovať na všetky útoky. Opäť sme dali zo seba maximum a určite urobím všetko pre to, aby som sa zvíťazil v Paríži. Gratulujem Samovi Bennettovi k jeho zelenému dresu na tejto Tour de France," uviedol Sagan na svojej facebookovej stránke.