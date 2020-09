Veronika Cifrová Ostrihoňová išla s chorou dcérkou na vyšetrenie: Šialené, kvôli čomu ju sestrička poslala preč!

Moderátorka a redaktorka Veronika Cifrová Ostrihoňová sa na sociálnej sieti podelila o nepríjemný zážitok z bratislavskej nemocnice.

Dcérka Sára mala vysoké horúčky, a preto bola moderátorka nútená vybrať sa do nemocnice. V utorok navštívili pohotovosť v Národnom ústave detských chorôb. Dostali lieky a v piatok mali prísť na kontrolu. "Vrátili sme sa na pohotovosť, ale tentokrát do klinickej ambulancie na kontrolu. Odtiaľ nás (opäť veľmi milá) sestrička a doktorka poslali na sonografiu. I sme šli," napísala v úvode príspevku.

Veronika čakala s už netrpezlivou dcérkou na sestru, aby jej odovzdala žiadanku. "Slušne som sa spýtala, či jej môžem podať žiadanku, sestra bez pozdravu pozrela na ňu, povedala že pokrčenú žiadanku nevezme. Ja som len zaskočená odpovedala, že ma to mrzí, ale hrala sa s ňou, kým sme čakali, malá, preto je pokrčená. Roztrhaná nebola. Sestra mi vysvetlila, že jej je to úplne jedno, že decku do rúk žiadanka nepatrí, nech idem naspäť dole do ambulancie a nech mi dajú novú - rovnú - a s tou sa vrátim. A zavrela dvere," dodala ohromená moderátorka. Z nemocnice odišla a rozhodla sa, že vyšetrenie si radšej vybaví inde. To, čo sa stalo, ju škrelo a preto zavolala mame, ktorá na Kramároch roky robila doktorku. "Ostala, slušne povedané, zaskočená. Až tak, že dokonca na oddelenie sonografie zavolala a žiadala vysvetlenie - keďže vraj by mali mať žiadanku aj v počítači a teda ju vraj reálne ani nepotrebovali (to mi povedala mamina)," napísala.

Nezostala len pri príspevku na sociálnej sieti a napísala email aj hovorkyni Národného ústavu detských chorôb Dane Kamenickej. Dočkala sa aj odpovede, ktorú taktiež zverejnila na sociálnej sieti. "Zaleží nám na tom, aby komunikácia personálu s rodičmi a pacientmi bola vedená správne a empaticky, preto náš personál absolvoval komunikačné školenia. Každý podnet a sťažnosť dôsledne preverujeme a budeme tak postupovať aj v tomto prípade," stálo v odpovedi.