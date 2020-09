Stretnú sa opäť v jednom tíme? Guardiola prehovoril o príchode Messiho do Manchestru

Tréner Manchestru United Pep Guardiola v piatok uviedol, že iba Lionel Messi (33) vie, či budúci rok prestúpi do Manchestru City.

O Messiho príchode do Anglicka sa špekulovalo už tento rok, no Argentínčan sa rozhodol zostať v Barcelone. Messi vo výbušnom rozhovore začiatkom tohto mesiaca obvinil prezidenta Barcelony Josepa Bartomeua, že nedodržal sľub a neumožnil mu odchod z klubu. "Citizens" boli hlavní kandidáti na zisk argentínskeho útočníka.uviedol Guardiola.