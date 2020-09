Bolesť, pot a zážitok na celý život: Svadobná cesta Kristíny a Martina vzbudzuje rešpekt

Stihli toho dosť, a keď zistíte, kde všade boli, zatočí sa vám hlava. V polovici augusta prišli Kristína (31) a Martin (34) z Austrálie na Slovensko a o dva týždne mali pri Trenčíne svadbu. Na začiatku septembra sa vybrali na svadobnú cestu do Tatier. A cesta to bola doslova - poriadne ťažká a dlhá.

Prešli viac ako 120 kilometrov turistickými chodníkmi s prevýšením skoro 6-tisíc výškových metrov. Ako to zvládli?

Kristína (31) a Martin (34) sa spoznali v Austrálii. Obaja tam pracovali. Martin tam bol 6 rokov, pôvodne prišiel študovať a cestovať, ale napokon zostal pracovať v softvérovej firme. Kristína žila v Austrálii 3,5 roka. Zo sna o dovolenke a surfovaní si otvorila v Austrálii pobočku firmy, kde predtým pracovala.

„Austrália bola fajn, veľa som tam pochodil a videl. Spoločne sme boli sme aj na okolitých ostrovoch, ba aj na Novom Zélande. V Tasmánii sme boli na niekoľkodňovom výlete v ozajstnej divočine mimo civilizácie. Na Slovensko sme prišli kvôli našej svadbe. Korona nás tu ale „uväznila“, vysvetľuje ženích s tým, že Austrália sa uzavrela a prijíma len svojich občanov. „Darmo máme pracovné povolenia a povolenie na pobyt, nie sme jej občanmi, tak sa tam nedostaneme. Uvidíme, čo bude ďalej,“ hovorí s úsmevom.

Turistika aj relax

Mladomanželia sú však radi, že stihli svadbu, ktorá bola podľa ich slov úžasná. „Celá bola vonku, a nie kvôli korone, my a osud to tak chcel. Dokonca aj hudobníci si museli vyniesť aparatúru von, lebo vo vnútri naozaj celý čas nikto nebol. Bolo to úžasne pekné a romantické tancovať boso na tráve,“ spomína s úsmevom na tvári Kristína.

Dva týždne po svadbe sa mladomanželia vybrali na svadobnú cestu. Rozhodli sa spoznať Tatry. Ich cesta začala 5. septembra na Bielej vode (925 m n. m.) a skončila 10. septembra na Štrbskom plese (1 350 m n. m). Popri náročnej turistike si dopriali aj relax v podobe sauny a dobrého jedla.

„Bola to nádherná svadobná cesta, presne v duchu nášho životného štýlu, ktorý sa nám nie vždy darí aj skutočne prežiť. Tu to bolo úžasné, všetko bolo na nás. Našťastie sme si nemuseli nosiť potraviny, ako v Tasmánii na Overland tracku, kde sme ich mali presne na dni a gramy rozrátané. Niekoľko dní sme sa na Slovensko a na svet pozerali zhora a skoro všetky ‚vážne‘ problémy nám boli veľmi vzdialené,“ dodávajú spokojní mladomanželia, ktorí sa už teraz nevedia dočkať ďalších spoločných zážitkov.

Trasa mladomanželov

ŠTART: 1. deň: 5. septembra

- Biela voda (925 m n. m.) - Chata pri Zelenom plese (1 551 m n. m.)

2. deň:

- Chata pri Zelenom plese (1 551 m n. m..) - Sedlo pod Svišťovkou (2 023 m n. m.) - Skalnaté pleso (1 751 m n. m.) - Zamkovského chata (1 475 m n. m.) - Téryho chata (2 015 m n. m.)

3. deň

- Téryho chata (2 015 m n. m.) - Priečne sedlo (2 352 m n. m.) - Zbojnícka chata (1 960 m n. m.) - Prielom (2 288 m n. m.) - Poľský hrebeň (2 200 m n. m.) - Sliezsky dom (1 670 m n. m.)

4.deň

- Slieszky dom (1 670 m n. m.) - Batizovské pleso (1 884 m n. m.) - Ostrva (1 984 m n. m.) - Popradské pleso (1 494 m n. m.)

5. deň

- Popradské pleso (1 494 m n. m.) - Rysy (2 499 m n. m.) - Štrbské Pleso (1 350 m n. m.) - Chata pod Soliskom (1 840 m n. m.)

CIEĽ: 6. deň 10. septembra

- Chata pod Soliskom (1 840 m n. m.) - Furkotská dolina - Kriváň (2 494 m n. m.) - Štrbské pleso (1 350 m n. m.)