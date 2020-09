Britskí experti navrhujú nový lockdown: Johnson zvažuje miernejšie opatrenia

Poprední britskí vedci navrhli vláde Borisa Johnsona, aby v októbri vyhlásila už druhé celoštátne obmedzenie voľného pohybu, ktoré by trvalo dva týždne.

Informovala o tom v piatok spravodajská stanica Sky News. Premiér Johnson však podľa nej namiesto úplného lockdownu, aký bol v krajine zavedený na jar, zvažuje uplatnenie miernejších celoštátnych obmedzení, a to možno už na budúci týždeň. Tzv. lockdown - odporúčaný odborníkmi z vedeckej poradnej skupiny britskej vlády pre mimoriadne situácie (SAGE) a vedeckej skupiny pre modelovanie pandemickej chrípky (Spi-m) - by sa mal zhodovať so začiatkom októbrových školských prázdnin, aby došlo k čo najmenšiemu narušeniu fungovania škôl.

Jeden vedec zo SAGE uviedol, že ak sa hodnota čísla "R", ktoré udáva, koľko ďalších ľudí infikovaná osoba nakazí, bude naďalej zvyšovať ako doteraz, tak to "zlomí Národnú zdravotnú službu (NHS)", teda systém britského verejného zdravotníctva. Minister zdravotníctva Matt Hancock pre Sky News však zdôraznil, že k zavedeniu lockdownu by vláda pristúpila len v krajnom prípade. Odmietol pritom uviesť, či kabinet takéto opatrenie v najbližšej dobe plánuje vyhlásiť. Johnson v stredu vyhlásil, že opätovné vyhlásenie celoštátneho lockdownu by malo "katastrofálne" ekonomické následky.

"Labouristi už mesiace varujú, že pokiaľ vláda toto leto nevyužije na zlepšenie testovacieho systému, čaká nás bezútešná zima," uviedol tieňový minister zdravotníctva za opozičnú Labouristickú stranu Jonathan Ashworth. "Vláda našu radu ignorovala a teraz testovací systém kolabuje, možnosť ďalšieho lockdownu teda nie je prekvapujúca." Univerzita Imperial College London a inštitút Ipsos Mori v spoločnej štúdii uvádzajú, že počet prípadov nákazy v Británii sa každých sedem až osem dní zdvojnásobuje. V Spojenom kráľovstve evidujú už vyše 381.00 prípadov nákazy a 41 700 úmrtí.