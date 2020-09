Česko ťahá v boji s pandémiou za kratší koniec: Hlásia rekordné čísla nakazených

Počas štvrtka zatiaľ pribudlo v Česku 1710 prípadov COVIDu-19. Nárast nakazených je znovu rekordný, v tomto týždni tretíkrát za sebou. Je to o 417 viac ako za rovnaký čas v stredu, kedy nakoniec testy za celý deň potvrdili nákazu koronavírusom u 2139 ľudí.

To bol doteraz najvyšší denný prírastok od začiatku mája a zároveň to bolo prvýkrát, kedy pribudlo viac ako dvetisíc pozitívnych testov za jeden deň. Vyplýva to z dát ministerstva zdravotníctva.

Za viac ako pol roka od vypuknutia epidémie sa v krajine potvrdil vírus u 42 739 ľudí. Aktuálne je 18 930 nakazených, väčšina má ľahký priebeh choroby. Ďalej však rastie počet hospitalizovaných, ktorých je teraz 413, to je o 25 viac ako v predchádzajúci deň. Pacientov v ťažkom stave je 91, o desať viac. Do štatistík pribudlo tiež šesť obetí, z toho tri úmrtia pripadajú na štvrtok. Celkom na COVID-19 zomrelo 488 pacientov.

Pre neustále rastúci počet prípadov nákazy štát zavádza ďalšie plošné obmedzenia týkajúce sa nosenia rúšok v triedach, obmedzenie otváracej doby reštaurácií či konania vnútorných hromadných akcií.