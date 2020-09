Klopp priviedol do Liverpoolu známe meno: Bayern prišiel o dlhoročnú oporu

Španielsky futbalový reprezentant Thiago Alcantara po sedemročnom pôsobení v Bayerne Mníchov prestúpil z nemeckého klubu do FC Liverpool.

Podľa médií podpísal štvorročnú zmluvu, pričom úradujúci majster Premier League zaplatil za 29-ročného stredopoliara odstupné 20 miliónov libier. Ďalších päť miliónov vyplatí v prípadných bonusoch.

Thiago, ktorý mal s nemeckým šampiónom ešte rok platný kontrakt, už chýbal na štvrtkovom tréningu Bayernu. Liverpool bol pre neho vždy vysnívaný klub. "Bolo veľkým prianím Thiaga, aby mohol jedného dňa prestúpiť do Liverpoolu. Chcel si obliecť jeho dres ešte pred koncom kariéry," citovala agentúra AP prezidenta Bayernu Karla-Heinza Rummeniggeho.

Tréner LFC Jürgen Klopp potreboval náhradu do stredu poľa za Holanďana Georginia Wijnalduma, ktorého meno sa spája s odchodom do FC Barcelona. Thiago je po gréckom obrancovi Kostasovi Tsimikasovi druhou letnou posilou "The Reds".

hiago Alcantara je syn bývalého brazílskeho reprezentanta Mazinha, narodil sa v Taliansku, futbalovo vyrastal v brazílskom Flamengu. Už v mládežníckom veku však zamieril do FC Barcelona, v A-tíme "Barcy" debutoval v roku 2009, o štyri roky neskôr prestúpil do Bayernu. Za bavorský veľkoklub celkovo odohral 150 ligových zápasov, v ktorých dal 17 gólov. Získal sedem bundesligových titulov a v auguste s Bayernom triumfoval aj v Lige majstrov.