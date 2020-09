Ide mu karta! Tvár televíznych novín Viktor Vincze (29) sa v posledných rokoch skutočne nemôže sťažovať. Od jeho účinkovania v šou Tvoja tvár znie povedome totiž vyletela jeho hviezda priam raketovou rýchlosťou. Okrem toho zabŕdol aj do herectva, keď aj so svojou polovičkou vystupovali po Slovensku s divadelným predstavením. A vyzerá to tak, že herecký chlebíček Viktorovi skutočne zachutil, nakoľko získal jednu z hlavných úloh v muzikáli režiséra Jána Ďurovčíka (49).