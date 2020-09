Šanca na skupinovú fázu: Hubočan s Durišom idú do bojov o Ligu majstrov

Futbalisti cyperskej Omonie Nikózia postúpili do play off Ligy majstrov 2020/2021 a zabojujú o účasť v skupinovej fáze.

V stredajšom domácom dueli 3. predkola zvíťazili nad Crvenou Zvezdou Belehrad až po rozstrele z 11 m, keď v riadnom hracom čase aj po predĺžení sa duel skončil nerozhodne 1:1.

V domácom drese hral do 90.+3 minúte slovenský obranca Tomáš Hubočan. Jeho krajan a spoluhráč Michal Ďuriš sa do hry z lavičky náhradníkov nedostal. Slovákov čaká boj o lukratívnu skupinovú fázu, Srbi sa presunú do play off Európskej ligy UEFA.

V dôsledku pandémie koronavírusu sa 3. predkolo v tejto sezóne LM hrá iba na jeden zápas. V play off sa už bude hrať na dva duely systémom doma - vonku. Skupinová fáza LM odštartuje v porovnaní s predošlými sezónami s približne mesačným oneskorením 20.-21. októbra, finále v Istanbule sa uskutoční 29. mája budúceho roka.

3. predkolo LM 2020/2021 (na 1 zápas):

Omonia Nikózia - Crvena Zvezda Belehrad 1:1 pp (1:1, 1:1), 4:2 rozstrel z 11 m

Góly: 31. Lüftner - 45.+1 Ivanič

/za domácich T. Hubočan do 90.+3 min.+ŽK, M. Ďuriš na lavičke náhradníkov/

jp