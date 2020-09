Merkelová čelí výzvam k radikálnemu kroku: O niečom takom nechce Moskva ani počuť

Kremeľ v stredu uviedol, že projekt plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2) by nemal byť spájaný s prípadom ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, ktorý bol podľa Nemecka otrávený nervovoparalytickou látkou novičok. Informovala o tom agentúra Reuters.

Po údajnom otrávení Navaľného čelí nemecká kancelárka Angela Merkelová výzvam zastaviť výstavbu tohto už takmer dokončeného plynovodu, ktorý má viesť ruský plyn po dne Baltického mora do Nemecka.

"Malo by sa to prestať spomínať v kontexte akejkoľvek politizácie," uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov počas videokonferencie s novinármi. "Ide o komerčný projekt, ktorý je v absolútnom súlade so záujmami Ruska a krajín Európskej únie, predovšetkým Nemecka," dodal.

Napriek tomu, že laboratória v troch európskych krajinách sa zhodli na tom, že Navaľnyj bol otrávený látkou novičok, Moskva tvrdí, že stále čaká na dôkazy. Peskov zopakoval, že Rusko je pripravené s Nemeckom spolupracovať, avšak Berlín ich snahu údajne odmietol, píše Reuters.

Projekt Severný prúd 2 má zdvojnásobiť kapacitu existujúceho plynovodu Severný prúd 1. V súčasnosti je stavba ukončená na viac ako 90 percent, pričom začiatok prevádzky je naplánovaný na začiatok roku 2021.

Navaľnyj sa v utorok prvýkrát verejne vyjadril po tom, čo sa zobudil z kómy. Na sociálnej sieti Instagram zverejnil fotografiu z berlínskej nemocnice Charité, kde sa aktuálne zotavuje.

Otvoriť galériu Alexej Navalnyj zverejnil fotografiu z berlínskej nemocnice Charité, kde sa aktuálne zotavuje. Zdroj: Instagram/navalny

V sprievodnom príspevku uviedol, že už dýcha sám, bez pomoci prístrojov. "Ešte stále takmer nič nemôžem robiť, avšak včera som dokázal celý deň dýchať sám. Úplne sám," napísal Navaľnyj v ruštine.