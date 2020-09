Nadal reaguje na Djokovičov incident: Je dôležité vedieť sa na kurte ovládať

Incident srbského tenistu Novaka Djokoviča (33) na US Open, pri ktorom neúmyselne trafil čiarovú rozhodkyňu loptičkou do krku, rezonuje aj po skončení grandslamového turnaja.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Samotný Novak dokonca celú situáciu zaklincoval svojim vyjadrením, že "nemôže zaručiť, že sa to nebude opakovať," keďže ako hráč je výbušný a vždy takým bol. Podľa vlastných slov však bude robiť všetko pre to, aby sa to už nezopakovalo.

K správaniu svojho tenisového kolegu sa najnovšie vyjadril aj Španiel Rafael Nadal, ktorý sa na turnaji v New Yorku kvôli obavám z koronavírusu nepredstavil. "Novak mal smolu. Pravidlá jasne hovoria o vylúčení. Je mi ho ľúto, bola to jeho príležitosť. Je to veľmi nešťastná situácia. Je však dôležité vedieť sa na kurte ovládať. Ak nemáte sebaovládanie, môže to takto dopadnúť," uviedol Nadal na tlačovej konferencii.