Tenisová senzácia v podaní 18-ročného Taliana: Grandslamového šampióna potupil kanárom!

Trojnásobný grandslamový šampión Stan Wawrinka (35) senzačne vypadol z antukového turnaja Masters v Ríme s osemnásťročným domácim tenistom Lorenzom Musettim, ktorý je vo svetovom rebríčku až v tretej stovke.

Musetti skúseného Švajčiara porazil 6: 0, 7: 6 a dočkal sa na druhý pokus prvej výhry na okruhu. Wawrinka sa po koronavírusovej pauze rozhodol neletieť do New Yorku na US Open a rozohrával sa v Prahe. Najprv získal titul na Štvanici, ale následne na konci augusta odstúpil z ďalšieho Challengeru na Žižkove kvôli zraneniu stehna.

V utorok večer vo Foro Italico tridsaťpäťročný Švajčiar nestačil na agresívnu hru domáceho mladíka, Musetti získal úvodných osem gemov. "V prvom sete a na začiatku druhého to v podstate nebol žiadny zápas," konštatoval Musetti, ktorý potreboval divokú kartu, aby sa mohol zúčastniť kvalifikácie.

"Vyhrať prvý zápas práve v Ríme, aj keď bohužiaľ bez fanúšikov, je úžasné. Nemám slov," dodal 249. hráč rebríčka. Potlesk z tribún si neužil kvôli opatreniam proti šíreniu koronavírusu. Vlani Musetti získal juniorský titul na Australian Open, o rok skôr na US Open finále prehral. Na elitnom turnaji v Ríme vyzve v druhom kole Japonca Keia Nišikoriho.

Dvojhra - 1. kolo:

Lorenzo Musetti (Tal.) - Stan Wawrinka (Švaj.-10) 6:0, 7:6 (2), Miloš Raonič (Kan.-9) - Adrian Mannarino (Fr.-13) 7:6 (2), 6:2, Marco Cecchinato (Tal.) - Kyle Edmund (V. Brit.) 3:6, 7:6 (7), 6:2, Jošihito Nišioka (Jap.) - Miomir Kecmanovič (Srb.) 6:4, 6:1, Dušan Lajovič (Srb.) - Alejandro Davidovich Fokina (Šp.) 6:4, 6:4, Denis Shapovalov (Kan.-12) - Guido Pella (Arg.) 6:2, 6:3, Salvatore Caruso (Tal.) - Tennys Sandgren (USA) 3:6, 6:3, 7:6 (4), Dominik Köpfer (Nem.) - Alex de Minaur (Austr.) 3:6, 6:3, 7:6 (4), Pedro Martinez (Šp.) - Sam Querrey (USA) 6:3, 7:6 (3), John Millman (Aus.) - Joao Sousa (Port.) 7:5, 7:6 (2), Federico Coria (Arg.) - Jan-Lennard Struff 6:1, 7:6 (5), Andrej Rubľov (Rus.-9) - Facundo Bagnis (Arg.) 6:4, 6:4