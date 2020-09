Vláda odmietla návrh pandemickej komisie: Nové opatrenia deň po púti tisícok kresťanov?!

Celé Slovensko sa pre druhú vlnu pandémie koronavírusu uzatvára, no aj napriek sprísneným opatreniam sa púť kresťanov v Šaštíne, na ktorú prichádzajú každoročne desaťtisíce ľudí z celej krajiny, konala aj tento rok.

Premiér Igor Matovič (47) však vyzval veriacich, aby zostali doma. Pandemická komisia na čele s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (46) na stretnutí minulý týždeň v piatok navrhla nové opatrenia, ktoré mali pomôcť zastaviť prudký nárasť šírenia pandémie. Od 16. septembra žiadali zakázať hromadné akcie v baroch, reštauráciách či v hoteloch. Zákaz sa mal dotknúť napríklad aj diskoték a všetkých podujatí, kde sa stretáva veľké množstvo ľudí.

Otázniky vyvolalo načasovanie prijatia nových obmedzení deň po sviatku Sedembolestnej Panny Márie, počas ktorého sa stretávajú na púti v Šaštíne tisícky kresťanov. Od októbra zase navrhovali, aby v červených a oranžových zónach na Slovensku boli povolené akékoľvek hromadné podujatia vonku len do 100 ľudí a vnútri do 50 ľudí. Vláda na pondelkovom zasadnutí napokon tieto pravidlá neprijala.

Premiér Igor Matovič aj napriek tomu vyzýval veriacich, aby účasť na púti v Šaštíne zvážili. „By som chcel poprosiť ľudí, ktorí sú zvyknutí chodiť na túto púť, aby sa tentoraz radšej zúčastnili prostredníctvom televízneho vysielania. Ja, samozrejme, ako predseda vlády sa s radosťou tohto podujatia zúčastním,“ vyhlásil Matovič s tým, že dodržiavanie opatrení bude zabezpečené v spolupráci s políciou.

Viera vyhrala nad medicínou

Tomáš Koziak, politický analytik

- Zaváňa to pokrytectvom, pretože každý vie, že na púti v Šaštíne sa každoročne zúčasňuje veľmi veľa ľudí. Navyše sú tam kňazi, ktorí sú sami osebe z epidemiologického hľadiska veľmi rizikovou skupinou, pretože prichádzali do styku s veľkým množstvom ľudí, ktorí sa menia. Z tohto pohľadu to asi nie je celkom správne. A to, že to takýmto spôsobom načasovali, odzrkadľuje zrejme osobné postoje ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. Ako keby minister posunul svoju vieru nad možno to, čo mu hovorí jeho medicínske vzdelanie. V tomto prípade je evidentné, že viera asi dostala prednosť pred zdravým rozumom. Je to ústretový krok smerom ku katolíckej cirkvi ako k inštitúcii.