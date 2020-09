Aďa a Laco spoznávajú svet z dvoch kolies, nezastavil ich ani COVID-19: Ameriku brázdime na bicykloch

To, čo robia, vyráža dych! Mladý pár Ladislav Barák (30) z Nových Zámkov a jeho priateľka Adriána Moravčíková (28) z Pezinka brázdia americký svetadiel na bicykloch už od novembra.

Nezastavila ich ani pandémia koronavírusu, pred sebou majú posledné kilometre v USA, let do Paríža a potom zase bicyklom na Slovensko. Ich cesta je plná zábavy i adrenalínu. Kedy museli siahnuť na dno svojich síl? Mladý pár sa spoznal pred 12 rokmi na lanovke v lyžiarskom stredisku na Orave a odvtedy sú spolu. „Ja som pracoval v odbore environmentálny inžinier v stavebnej spoločnosti a Aďa ako rozpočtárka v stavebnej spoločnosti,“ vraví Laco.

Ten si po piatich rokoch v zamestnaní uvedomil, že život uteká rýchlo a je načase trošku si ho užiť. „A ako si ho užije mladý človek najlepšie? No predsa cestovaním. Tak sme sa teda s Aďkou rozhodli, že v apríli 2019 dáme výpovede a po polročnej fyzickej príprave začneme v novembri 2019 svoje dobrodružstvo po Amerikách na bicykloch,“ opisuje štart dobrodružstva.

Plán s Aljaškou padol

Cestu začali v novembri v meste Medellín v Kolumbii. „Doteraz sme precestovali celkom 10 krajín, navštívili sme Kolumbiu, všetky krajiny Strednej Ameriky, Mexiko a 11 štátov USA. Práve sa nachádzame v americkom štáte Pennsylvánia a čakajú nás ešte 2 štáty USA,“ vyratúva Aďka. Ich plánom je dostať sa do Washingtonu D. C., odkiaľ majú letenku do Paríža. „Z neho by sme chceli prebicyklovať až domov na Slovensko,“ dúfa. Pôvodný plán bol prebicyklovať celý americký svetadiel, no prišla pandémia koronavírusu a v Mexiku im zhatila plány.

Rozhodli sa pokračovať, no nastal problém - v meste Mazatlán čakali na otvorenie hraníc s USA viac ako 2 mesiace.vysvetľuje Laco. Dôležitou stránkou celej cesty je aj gastronómia - niekde si ju užívali, inde boli opatrní. Aj tak sa im však, žiaľ, nevyhla otrava jedlom – a to deň pred výstupom na sopku Popocatepetl v Mexiku, ktorý sa im tak skomplikoval, no zvládli ho.

A čo ich doposiaľ najviac nadchlo? „Dvojdňový výstup na sopku Acatenango v Guatemale a pozorovanie stále aktívnej sopky Fuego. Plavba z Kolumbie do Panamy s 3-dňovou zastávkou na ostrovoch San Blas. Toto bol zároveň aj najdesivejší zážitok, nakoľko nám na otvorenom mori začala horieť loď, následkom čoho prestal fungovať motor. Skoro 5 hodín sme strávili na otvorenom mori v 4-metrových vlnách a čakali sme na pomoc,“ vraví Aďka.

