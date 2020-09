Poplach v Oteckoch! Koronavírus pri nakrúcaní markizáckeho seriálu: Kto bol nakazený?

Poriadny rozruch v televízii! Markizácky seriál Oteckovia je medzi divákmi mimoriadne obľúbený. Hlavní protagonisti Vlado Kobielsky (45), Filip Tůma (42), Marek Fašiang (35) a Braňo Deák (38) sa tak stali veľkými hviezdami, ktoré Slováci jednoducho milujú.

A hoci bola výroba rodinného seriálu v plnom prúde, tvorcovia zažili len pred pár dňami obrovský stres. Jeden z členov štábu mal totiž pozitívny test na COVID-19. Nakrúcanie nových dielov tak muselo byť okamžite pozastavené a všetci herci ako aj ľudia za kamerou museli podstúpiť testovanie na koronavírus.

Pandémia koronavírusu je všadeprítomná a výnimkou nie sú ani televízie. Len pred pár týždňami mal kameraman Jojky pozitívny test na COVID-19. Najnovšie sa ochorenie dostalo aj do konkurečnej Markízy. Jeden člen štábu obľúbeného seriálu Oteckovia bol nakazený. „Počas prvého septembrového víkendu sa zistilo, že človek zo štábu má koronavírus. Bol to zvukár, ktorý však nemal žiadne príznaky ochorenia COVID-19. V Markíze tak mali poriadny stres,“ prezradil Novému Času zdroj z televízie.

V tom momente sa začala poriadna panika. V ateliéroch, kde sa seriál nakrúca, sa totiž premelie veľké množstvo ľudí. Okrem samotných hercov seriálu sú to aj ľudia za kamerou, bez ktorých by to jednoducho nefungovalo. Kompetentní okamžite konali a celé nakrúcanie bolo pozastavené. Všetky hviezdy Oteckov, ako aj celý štáb, sa museli podrobiť testovaniu. Chvíle napätia a strachu sa nakoniec skončili. Tvorcovia si totiž vydýchli, pretože správy boli veľmi dobré. „Všetky testy boli nakoniec negatívne,“ dodal náš zdroj.

Markíza má tak za sebou skutočne nepríjemný zážitok. „Televízia reaguje na situáciu ohľadom ochorenia COVID-19 flexibilne podľa aktuálneho stavu. Momentálne máme väčšinu výrobných zložiek prestestovanú, výroby programov pokračujú. Od začiatku sa prísnymi opatreniami snažíme minimalizovať riziko zavlečenia ochorenia medzi kolegov, na sto percent sa tomu ale zabrániť nedá. Ku každému prípadu možného prinesenia ochorenia medzi kolegov aktuálne pristupujeme skôr idividuálne,“ vysvetlil šéf PR a marketingu Michal Borec a dodal: „Aj do budúcna budeme musieť zodpovedne reagovať na vývoj, preto sa naše opatrenia môžu zo dňa na deň prispôsobovať aktuálnemu stavu.“

Podľa informácií Nového Času sa všetkým členom štábu aj hercom meria pravidelne teplota, niekoľkokrát denne dezinfikujú priestory ateliérov ako aj celú techniku a všetci tvorcovia seriálu okrem hercov majú v priestoroch rúška. Dezinfekcia na ruky je všade k dispozícii.