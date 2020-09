Využívajte nonstop služby právnika s poistením právnej ochrany

Aj vám sa už stalo, že ste potrebovali právnu pomoc? Poistenie právnej ochrany vám zabezpečí právne poradenstvo 24/7/365.

Každý potrebuje právnu ochranu

Právna ochrana vás odbremení od všetkých právnických formuliek a paragrafov. Nemusíte sa v nich vyznať, na to sú tu predsa profesionálni právnici, ktorí rozumejú všetkým spletitým zákonom a nariadeniam. Sú tu pre vašu ochranu, takže vaše starosti môžete pokojne zveriť do ich rúk.

Človek nikdy nevie, do akého boja sa v živote bude musieť pustiť. Niekedy je to hlučný sused, niekedy je to na prvý pohľad kvalitná kabelka, ktorá sa vám rozpadne po prvej ceste do práce a v obchode vám za ňu nechcú vrátiť peniaze. Alebo ste dostali zo dňa na deň výpoveď bez udania dôvodu a máte pocit, že vám vedenie niečo dlhuje? Vo všetkých týchto a mnohých ďalších prípadoch môžete využiť Poistenie právnej ochrany.

Právnik dostupný na telefóne 24/7

Poistenie právnej ochrany prináša množstvo výhod. Hlavnou z nich je dostupnosť právnikov na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku. Stačí vytočiť telefónne číslo kedykoľvek cez deň alebo aj počas sviatkov a Poistenie právnej ochrany vám na opačnej linke zaručí okamžitú pomoc. Okrem toho poistenie zahŕňa aj uhradenie súdnych a správnych poplatkov, v prípade sporu preplatí aj výdavky za právne zastupovanie a dokonca za vás zaplatí aj náklady na kauciu až do výšky 10 500 €.

Balíčky šité na mieru

Základným balíkom Poistenia právnej ochrany od Wüstenrot je balíček BASIC, ktorý zahŕňa služby týkajúce sa susedských alebo pracovných sporov, vlastníckeho práva alebo náhrady škôd. Druhým balíčkom je AUTO A VODIČ, ktorý môžete využiť napríklad pri nehodách, reklamácii vozidla alebo neuznanom nároku z havarijného poistenia. Jednoznačne najlepším balíčkom je PERFEKT, ktorý vám zaistí ochranu z predchádzajúcich dvoch balíčkov.