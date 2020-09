Slováci zarobili na kryptomenách už viac ako milión eur

Kryptomeny už nemusia byť len pre počítačových a investičných odborníkov. Na Slovensku do nich vedia investovať aj obyčajní ľudia. S posledným nárastom trhu na nich dokonca zarobili viac ako milión eur. Ako to dokázali?

V prvom rade sa spoľahli na overenú slovenskú spoločnosť a vyhli sa čudným zahraničným stránkam, kde známe osobnosti ponúkali rýchle a zaručené zárobky. Tou slovenskou spoločnosťou je Fumbi, ktorá namiesto sporných „zaručených ziskov“ ponúka jednoduché a bezpečné investovanie do kryptomien pre každého.

Stále viac Slovákov investuje do kryptomien

Slováci majú o kryptomeny veľký záujem. Kým Fumbi evidovalo 10 000 používateľov služieb po prvom roku fungovania, len ďalších päť mesiacov stačilo na to, aby na konci augusta služby Fumbi.network využívalo viac ako 20 000 ľudí. Týmto vyše 100-percentným nárastom klientov sa Fumbi stal lídrom na slovenskom trhu.

Ako to funguje?

„Vo Fumbi veríme v transformačnú silu a vysoký rastový potenciál kryptomien,“ hovorí Juraj Forgács, zakladateľ a riaditeľ spoločnosti Fumbi. „Uvedomujeme si však, že pre väčšinu ľudí je investovanie do kryptomien nesmierne ťažké. Preto sme vyvinuli najjednoduchší spôsob, s ktorým môže na trhu s kryptomenami investovať ktokoľvek.“

Spoločnosť vyvinula Fumbi algoritmus, s ktorým investor nakupuje portfólio vybraných kryptomien. Investovanie do viacerých, starostlivo vybraných kryptomien, je oveľa bezpečnejšie, ako keby sme sa mali rozhodnúť pre investovanie len do jednej meny. Pretože nikdy nevieme, či práve tá mena, ktorú sme si vybrali, bude rásť a prinesie nám zisk, alebo jej hodnota padne a my prerobíme. Vďaka Fumbi algoritmu je naša investícia zviazaná s veľkosťou trhu – aj keď môžeme byť v dočasnej strate počas poklesu, ak trh neskôr raketovo narastie, zisky nakoniec prídu.

Portfólio s prísnymi pravidlami

Kryptomeny, ktoré sa dostanú do Fumbi portfólia, musia spĺňať niekoľko prísnych kritérií. Jedným z nich je trhová hodnota kryptomeny. Fumbi vyberá iba tie, ktoré patria medzi TOP 50 najväčších mien. Okrem toho tieto vybrané kryptomeny musia byť obchodavateľné na jednej z hlavných búrz. V neposlednom rade je dôležitá aj dostatočná likvidita. Tú Fumbi definuje priemerným celosvetovým denným objemom obchodovania – nesmie byť pod 5 miliónov dolárov.

Naposledy spoločnosť Fumbi svoje portfólio vylepšila začiatkom septembra. Niektoré meny z neho vypadli a ďalšie nové pribudli. Fumbi je tak stále jednotkou na trhu v šírke dynamického portfólia s každodenným rebalancovaním.

„Vďaka novej úprave portfólia sme schopní ešte presnejšie kopírovať pohyby na trhu, a tak minimalizovať možnú odchýlku. Fumbi algoritmus aktuálne prepočítava viac ako 25 kryptomien každý deň,“ vysvetľuje Juraj Forgács.

Prečo sú kryptomeny zaujímavá investícia?

„Ak je raz kryptomena vydaná a prijatá trhom, nie je viac možné meniť pravidlá, podľa ktorých pribúda jej zásoba. Manipulácia jej kódu je prakticky vylúčená,“ pokračuje Juraj Forgács. Kryptomeny podľa neho predstavujú základ nového finančného systému, ktorý už nebude založený na bankách, rastúcom zadlžení a tlačení peňazí „zo vzduchu“, ktorými sa naoko plátajú dlhy po politickom šafárení. Je to návrat k zlatu, ale v modernej a veľmi praktickej podobe.

Netreba veľa: Stačí 50 eur

Fumbi umožňuje investovať jednorazovo aj pravidelne. Ak si myslíte, že investovanie je záležitosťou bohatých, vyvedieme vás z omylu. Aj keď priemerná výška vkladu aktuálne dosahuje hodnotu 580 eur, vo Fumbi sa do portfólia kvalitných kryptomien dá investovať aj s malou sumou – už od 50 eur.