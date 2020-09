Policajti zatkli štyroch babrákov za podpaľačstvo: Založili požiare v 3 štátoch

Založili ohne naschvál?! Rozsiahle lesné požiare na západnom pobreží USA majú už viac ako 30 obetí.

Plamene v štátoch Oregon, Kalifornia a Washington vyčíňajú už tri týždne, zničili tisícky domov. Objavili sa podozrenia na podpaľačstvo, zatkli štyroch podozrivých. Zúfalý boj o potlačenie požiarov pokračuje a hoci je pravdepodobné, že šíreniu pomáhajú aj klimatické zmeny, na ich začiatku boli zrejme okrem bleskov búrok aj vedomé založenia ľudí.

Policajti zatiaľ zadržali podozrivé osoby - dvoch mužov vo Washingtone, jedného v Oregone a ženu v Kalifornii. Zatiaľ sa zdá, že ich činnosť bola od seba nezávislá, no ich diela sa spojili do superpožiaru. Príkaz na evakuáciu dostalo viac ako 40 000 obyvateľov, ďalších pol milióna ľudí sa na to pripravuje. Plamene zatiaľ zničili vyše 20 000 štvorcových kilometrov územia.