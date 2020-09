Divoká voľba predsedu v SNS: Po Dankovom víťazstve hádka na sneme!

Neprekvapili. Po neúspešných voľbách si v SNS v sobotu volili nového predsedu.

Na šéfa strany kandidoval Andrej Danko (46) proti jednému zo spoluzakladateľov SNS Antonovi Hrnkovi (65). Napriek tomu, že doterajší predseda zvíťazil s veľkým náskokom, snem vôbec nebol pokojný a časť straníkov predčasne odišla. Danko získal vo voľbe 88 hlasov, zatiaľ čo Hrnko 27. „Uvedomujem si, že byť predsedom ďalšie štyri roky je obrovská zodpovednosť. Urobím všetko pre to, aby SNS bola alternatívou pre voličov a aby sa vzoprela vláde Igora Matoviča, Richarda Sulíka a Borisa Kollára,“ vyhlásil po sneme Danko.

Hrnko skonštatoval, že sa musí zariadiť tak, aby bol užitočný. „Mám ešte čo povedať na Slovensku a viem ako, kde a kedy,“ dodal. Aj on naznačoval, že niektorí ľudia zo strany odídu. Po sneme sa totiž objavila kritika spolustraníkov. „Som v šoku. Mám pocit, že delegáti schválili kolektívnu samovraždu a prečo to tak urobili, je na nich,“ komentoval výsledok voľby Rafael Rafaj. „Slota bol, aký bol, ale vedel, kedy odísť. Danko nevie, čo má urobiť?“ dodal.

Predseda Krajskej rady SNS v Žiline Erik Gezmický prízvukoval, že v prehratých voľbách získala strana najhorší výsledok v novodobej histórii. „Ja si svoju prácu v SNS pod takýmto vedením nedokážem predstaviť, budem musieť určite zvážiť svoje ďalšie pôsobenie v strane. SNS stráca svoj národný pilier, ktorý je základom pôsobenia strany,“ povedal Gemzický. Po zvolení Danka niekoľko delegátov snem opustilo.

Danko na kritiku reagoval v TA3. „Boli chyby v komunikácii, ja som sa dostával tým zhonom pod to svoje ja. Veľakrát sme o problémoch v koalícii nahlas nehovorili. Politika nie je vždy o tom, čo pre ľudí urobíte. Voľby sú o emócii, tieto boli o zásadnej zmene v spoločnosti. Išli sme do vlády s maďarskou stranou, ktorá nikdy nehovorila o autonómii, a so Smerom. Už vtedy sme zabránili vláde Matoviča, Sulíka a Kollára,“ uviedol Danko. Ten kandidoval napriek tomu, že strana získala vo voľbách len niečo viac ako 3 % hlasov a krátko po nich hovoril, že už nemá síl na to pokračovať ďalej v politike.