Djokovič neodpálil loptičku v hneve, vráti sa silnejší a lepší, tvrdí chorvátska legenda

Niekdajší chorvátsky tenista Goran Ivaniševič si myslí, že počas grandslamového turnaja US Open v New Yorku sa so Srbom Novakom Djokovičom zaobchádzalo príliš tvrdo.

Svetovú jednotku a trojnásobného miestneho víťaza diskvalifikovali za nešportové správanie. Na konci prvého setu osemfinálového súboja so Španielom Pablom Carrenom Bustom po strate podania odpálil loptičku smerom k čiarovej rozhodkyni tak nešťastne, že ju trafil do krku a tá sa začala dusiť. Ivaniševič v inkriminovanom momente sedel na tribúne a hneď sa obával najhoršieho. Nemyslí si však, že trest zodpovedá tomu, čoho sa Djokovič dopustil. "Nevidel som to, ale začul som, ako pani pod nami zjojkla od bolesti," uviedol 49-ročný rodák zo Splitu pre Sport Klub, jeho slová citoval aj web sports.yahoo.com. Bývalá tenisová legenda sa zastala Djokoviča: Myslíte si, že by Federera vykopli za niečo takéto? Viaceré zahraničné médiá aj tenisoví experti ako príčinu incidentu označili údajné Djokovičovo rozčúlenie zo strany podania. Ivaniševič má však na situáciu odlišný pohľad. "Najtragickejšie na tom všetkom je to, že vôbec nebol nahnevaný, keď prehral svoj servis. Jedinou chybou bolo, že sa nepozeral, že loptičku neposunul dopredu, ale odpálil ju za seba. Teraz nehovorím iba o Novakovi, ale všeobecne som proti diskvalifikáciám. Pre mňa to nemá zmysel. Ak niekto príde a zhodí rozhodcu zo stoličky, v poriadku, ale toto bolo úplne neúmyselné," dodal wimbledonský šampión z roku 2001, ktorý by na mieste organizátorov pristúpil k trestu v rámci zápasu. Ivaniševič verí, že 33-ročný rodák z Belehradu, ktorého vedie spolu so Slovákom Mariánom Vajdom, si všetko vynahradí na blížiacom sa Roland Garros v Paríži. "Novak je rodený víťaz a z celej tejto situácie vyjde ešte silnejší a lepší. Ak vyhrá Roland Garros, čo si myslím, že môže, na túto záležitosť sa zabudne, akoby sa nikdy nestala," zakončil Goran Ivaniševič.