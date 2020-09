Lela Ceterová po rozchode s Vémolom: Útek na Slovensko! Ťažká noc, trápenie a bolesť

Za vzťahom urobila poslednú bodku! Bývalá priateľka českého MMA zápasníka Karlosa Vémolu (35) začína spolu s ich dcérkou nový život.

Playmate Lela Ceterová (30) páli za vzťahom s Vémolom všetky mosty. Cez víkend totiž urobila už jej túžobne očakávaný krok - presťahovala sa na rodné Slovensko.

O svojom presune Lela informovala svojich fanúšikov prostredníctvom sociálnej siete. „Konečne, nový život!“ napísala do príbehu na Instagram. Sexica sa po rozchode so svalovcom spolu s dcérkou presťahovala do bytu, ktorý jej vopred pripravili jej rodičia. V novom hniezdočku sa nechala so svojím anjelikom zvečniť. "Prvá noc vo svojom," napísala Lela pod fotku, kde pózuje s malou Lili.

Napriek veľkej eufórii sa však Lela posťažovala, že prvá noc nebola pre ňu ideálna. "Som veľmi unavená. Dva dni som sa balila a sťahovala. Pri dieťati je to dosť náročné, ale mám to," zverila sa blondínka. Prvé ťažkosti však prišli uprostred noci. "Vôbec nemôžem spať. Som plná zmiešaných pocitov," posťažovala si Lela cestou do chladničky.

"Prvá noc bola veľmi zaujímavá. Do tretej som bola hore a mala som strašné bolesti v oblasti krížov. Dala som si aj lieky. To sťahovanie ešte všetko zhoršilo," dodala na záver utrápená Slovenka.