Richard Sulík sa pustil do vychvaľovania východu: Košice sú slovenské Silicon Valley

Slovenská vláda zastavila štátnu investičnú pomoc pre západné Slovensko a všetky voľné prostriedky smeruje na podporu rozvoja podnikania najmä na východe krajiny. Zatiaľ čo v súčasnosti ide najmä o investície do automobilového priemyslu, budúcnosť Slovenska je v automatizácii a robotizácii.

Práve na tieto výzvy je východné Slovensko pre dostatok odborníkov dobre pripravené. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

"Košice sú slovenské Silicon Valley, tam máte našich programátorov na mraky. Tam je niekoľko tisíc ľudí, ktorí sa živia programovaním, takže nemám najmenšie obavy," odpovedal Sulík na otázku moderátora, či budeme mať pre budúce priemyselné parky zamerané na priemysel 4.0 dostatok odborníkov.

Sulík pripomenul, že ministerstvo hospodárstva (MH) v súčasnosti rokuje s piatimi samosprávami na východnom a strednom Slovensku o možnom vybudovaní strategického priemyselného parku. Ten by mal štát pripraviť tak, aby možný investor nemusel riešiť výkup pozemkov či základné posudzovanie vplyvu priemyselného parku na životné prostredie.

S budúcim rozvojom Slovenska úzko súvisí aj plán obnovy, ktorý v súčasnosti pripravuje ministerstvo financií. Podľa ministra Sulíka sa na jeho príprave zúčastňuje aj štátny tajomník MH Ján Oravec. "Za ministerstvo hospodárstva je to veľmi dobré obsadenie," zdôraznil Sulík. To, že prvotná príprava plánu sa robí za zatvorenými dverami, je podľa Sulíka logické. "Inak by ste nespravili nikdy nič," poznamenal. Plán obnovy sa podľa ministra zameria na "veľké reformné diela". Viac však z pripravovaného plánu obnovy, na ktorý by mala prispieť EÚ sumou 7,5 miliardy eur, prezradiť nechcel. "Tento plán predstaví premiér (Igor Matovič-pozn. TASR) a minister financií (Eduard Heger-pozn. TASR)," dodal Sulík.