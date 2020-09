Sagan ani po smolnej etape nestráca nádej: Kolegom poslal pekný odkaz

Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil štvrté miesto v sobotňajšej 14. etape 107. ročníka Tour de France a manko v boji o zelený dres znížil na 43 bodov.

Profil sobotňajšej etapy vyhovoval klasikárom, na jej koniec organizátori pripravili technický finiš s krátkymi stúpaniami. V hre bola jedna rýchlostná prémia a päť horských. V úvode sa do úniku vydali Stefan Küng a Edward Theuns, v pelotóne udával tempo Saganov tím Bora-Hansgrohe. Po prvej horskej prémii nasledovala rýchlostná, Sagan sa v ataku zbavil držiteľa zeleného dresu Bennetta, získal 15 bodov. Ír došpurtoval šiesty a získal o päť bodov menej. Sagan skončil tesne mimo pódia: Šanca na zelený dres stále žije

Z triumfu sa tešil Dán Sören Kragh Andersen. Jazdec stajne Sunweb sa presadil v závere 194 km dlhej etapy z Clermont-Ferrandu do Lyonu, trať zvládol za 4:28:10 h. Na druhom mieste skončil Slovinec Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) a tretí finišoval Simone Consonni z Talianska (Cofidis). Žltý dres si udržal Slovinec Primož Roglič (Jumbo-Visma), zelený Ír Sam Bennett (QuickStep).

"Chceli sme dnes urobiť etapu náročnou a vylúčiť tak šprintérov. Celý deň sme na tom tvrdo pracovali, až do cieľa. Dosiahol som štvrté miesto a získal pár bodov v boji o zelený dres. Cieľom bolo viac, ale v v konečnom dôsledku je to to najlepšie, čo sme mohli urobiť. Je to veľmi náročná Tour de France a rád by som poďakoval svojim spoluhráčom za fantastickú prácu, nielen dnes, ale každý deň od začiatku v Nice,“ povedal Sagan pre tímový web Bory.